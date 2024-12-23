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أفضل مدافعي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي

فيرجل فان دايك كريستيان روميرو ويليام ساليبا
فان دايك (يمين) وروميرو (وسط) من أبرز مدافعي البريميرليغ إلى جانب ساليبا (وكالات)
23/12/2024

في معظم الألعاب الجماعية وخاصة كرة القدم، دائما ما تكون الأضواء مسلّطة على المهاجمين بالدرجة الأولى كونهم من يحملون فرقهم على أكتافهم ويقودونها لتحقيق الانتصارات والألقاب، لكن هذا لا يقلل على الإطلاق من أهمية زملائهم في خط الدفاع.

ويلعب المدافعون أدوارا بارزة في إنجازات الفرق الرياضية على اعتبار أنهم يتولون مهمة قطع الكرات عن المنافسين وإفساد هجماتهم ومنع الكرة من الوصول إلى مهاجمي الفرق الأخرى، وفي أحيان أخرى ينوبون عن حراس المرمى في إبعاد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

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ويعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز أقوى البطولات بالعالم والتي تعد موطنا لأفضل المدافعين في العالم أمثال الثنائي الإنجليزي ريو فيرديناند وتوني أدمز والبلجيكي فيسينت كومباني وغيرهم.

وما زال البريميرليغ يضم كوكبة من كبار المدافعين عالميا مثل الهولندي فيرجل فان دايك الذي عزّز قوة الخط الخلفي لليفربول في السنوات الأخيرة، وكذلك الفرنسي ويليام ساليبا مدافع أرسنال الذي يُعتبر قائد المنطقة الخلفية "للغانرز" وهو بعمر 23 عاما فقط.

 

فان دايك يقود دفاع ليفربول منذ سنوات بكفاءة عالية (غيتي)

وهذه قائمة بأفضل المدافعين في البريميرليغ هذا الموسم:

  • الهولندي فيرجل فان دايك (ليفربول)

عدد المباريات: 15

نسبة النجاح في التمرير: 91.6%

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التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 3.1 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 0.7 في المباراة

تشتيت الكرة: 4.6 في كل مباراة

التقييم العام: 7.55 من 10

سالييا يقدم مستويات مذهلة مع أرسنال (الفرنسية)
  • الفرنسي ويليام سالييا (أرسنال)

عدد المباريات: 15

نسبة النجاح في التمرير: 94.3%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 1.5 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 2.4 في المباراة

تشتيت الكرة: 2.9 في كل مباراة

التقييم العام: 6.88 من 10

كوناتي أضاف المزيد من الصلابة لدفاع ليفربول (رويترز)
  • الفرنسي إبراهيما كوناتي (ليفربول)

عدد المباريات: 12

نسبة النجاح في التمرير: 91.5%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 2.3 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 1.2 في المباراة

تشتيت الكرة: 3.3 في كل مباراة

التقييم العام: 6.85 من 10

  • الصربي نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنغهام فورست)

عدد المباريات: 15

نسبة النجاح في التمرير: 86.3%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 2.5 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 1.1 في المباراة

تشتيت الكرة: 3.7 في كل مباراة

التقييم العام: 6.83 من 10

دياز عنصر لا غنى عنه في دفاع مانشستر سيتي (غيتي)
  • البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)

عدد المباريات: 13

نسبة النجاح في التمرير: 94.4%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 1.4 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 0.7 في المباراة

تشتيت الكرة: 2.5 في كل مباراة

التقييم العام: 6.58 من 10

ميكي فان دي فان تألق مع توتنهام (غيتي)
  • الهولندي ميكي فان دي فان (توتنهام هوتسبير)

عدد المباريات: 9

نسبة النجاح في التمرير: 91.4%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 1.8 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 0.9 في المباراة

تشتيت الكرة: 3.1 في كل مباراة

التقييم العام: 6.66 من 10

  • الهولندي يان باول فـان هيك (برايتون)

عدد المباريات: 14

نسبة النجاح في التمرير: 90.8%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 1.9 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 1.4 في المباراة

تشتيت الكرة: 3 في كل مباراة

التقييم العام: 6.66 من 10

Manchester City's John Stones, left, is chased by Tottenham's Son Heung-min during the English Premier League soccer match between Manchester City and Tottenham at the Etihad Stadium in Manchester, England, Sunday, Nov. 24, 2024. (AP Photo/Dave Thompson)
جون ستونز أحد أهم مدافعي السيتي (أسوشيتد برس)
  • الإنجليزي جون ستونز (مانشستر سيتي)
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عدد المباريات: 7

نسبة النجاح في التمرير: 87.3%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 0.9 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 0.7 في المباراة

تشتيت الكرة: 1.1 في كل مباراة

التقييم العام: 6.42 من 10

مانويل أكانغي مدافع مانشستر سيتي (غيتي)
  • السويسري مانويل أكانغي (مانشستر سيتي)

عدد المباريات: 12

نسبةالنجاح في التمرير: 94.7%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 1.4 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 1 في المباراة

تشتيت الكرة: 2.5 في كل مباراة

التقييم العام: 6.51 من 10

  • الإنجليزي مارك غيهي (كريستال بالاس)

عدد المباريات: 16

نسبة النجاح في التمرير: 85.1%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 2.4 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 1.3 في المباراة

تشتيت الكرة: 4.9 في كل مباراة

التقييم العام: 6.77 من 10

روميرو يتألق في دفاعات توتنهام (رويترز)
  • الأرجنتيني كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)

عدد المباريات: 12

نسبة النجاح في التمرير: 90.5%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 2.3 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 2.3 في المباراة

تشتيت الكرة: 2.4 في كل مباراة

التقييم العام: 7.01 من 10

  • الإنجليزي جاراد برانثويت (إيفرتون)

عدد المباريات: 8

نسبة النجاح في التمرير: 87.1%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 0.9 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 1.4 في المباراة

تشتيت الكرة: 1.3 في كل مباراة

التقييم العام: 6.64 من 10

  • الدانماركي يواكيم أندرسون (فولهام)

عدد المباريات: 8

نسبة النجاح في التمرير: 83.8%

التعامل الناجح مع الكرات الهوائية: 2.4 في كل مباراة

التدخلات الناجحة: 1 في المباراة

تشتيت الكرة: 5.1 في كل مباراة

التقييم العام: 6.87 من 10

المصدر : مواقع إلكترونية

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