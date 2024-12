انهيار برشلونة وتألق قُطبَيْ مدريد يخلطان أوراق الليغا

اشتعل السباق على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الحالي 2024-2025 بعد النتائج المتباينة التي حققها ثلاثي المقدمة أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة في الجولات الماضية.

وتنازل برشلونة مجبرا عن صدارة الليغا بعد خسارته أمام أتلتيكو أول أمس السبت، بل وجد نفسه حاليا في المركز الثالث، وهو الذي تربع على القمة وحيدا منذ بداية الموسم، لكن نتائجه الصادمة في الأسابيع الأخيرة سمحت لفريقي العاصمة مدريد باللحاق به ثم تجاوزه.

Barcelona started the weekend on top of the LALIGA table, but both Atletico Madrid and Real Madrid passed them in the standings 👀 pic.twitter.com/RLWffAHuFS — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2024

وتحت عنوان "عودة البطولة" سلطت صحيفة "أس" الإسبانية الضوء على التقلبات بجدول الليغا، مرجعة أسباب ذلك إلى النتائج التي حققها أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة في الجولات السبع الأخيرة.

وقالت الصحيفة "كان الوضع قاتما بالنسبة لريال مدريد بعد خسارته الكلاسيكو أمام برشلونة 0-4، الفريق الكتالوني وجد نفسه متقدما على الميرينغي بفارق 6 نقاط، ثم زاد إلى 9 بعد الفوز على إسبانيول وتأجيل مباراة النادي الملكي أمام فالنسيا بسبب العاصفة التي ضربت شرق إسبانيا".

وأضافت "في الجولة نفسها التي فاز فيها برشلونة على ريال مدريد كان أتلتيكو يخسر هناك في ملعب بينيتو فيارمين أمام ريال بيتيس بنتيجة 0-1".

Everyone thought La Liga would be between Real Madrid and Barcelona. And quietly, Atlético are top at Christmas 😏 pic.twitter.com/z8Kn5FMfFe — B/R Football (@brfootball) December 22, 2024

تراجع كارثي لبرشلونة

وفي الوقت الذي بدا فيه برشلونة مرعبا ومرشحا فوق العادة لحصد لقب الموسم الحالي كان للفريق نفسه رأي آخر، وسمح لملاحقيه باللحاق به أولا ثم تجاوزه.

وبعد الفوز على إسبانيول 3-1 في الجولة الـ12 من الليغا لعب برشلونة 7 مباريات فاز في واحدة وتعادل مرتين وخسر 4 مباريات، أي أنه حصد 5 نقاط من أصل 21.

وفي الوقت نفسه، كان ريال مدريد يحقق نتائج إيجابية، فالفريق الملكي فاز 5 مرات وتعادل مرة وخسر مثلها في المباريات السبع المذكورة، ليحصد 15 نقطة من أصل 21، بزيادة قدرها 11 نقطة على غريمه برشلونة.

أما النتائج الأفضل فكانت من نصيب أتلتيكو مدريد الذي حقق 7 انتصارات كاملة، أي أنه حصد العلامة الكاملة (21/21).

وتنحاز الاحصائيات أيضا لصالح فريقي العاصمة مدريد على حساب برشلونة، فالريال سجل 20 هدفا (2.85 هدف كل مباراة)، واستقبلت شباكه 7 أهداف في 3 مباريات (أتلتيك بيلباو ورايو فاليكانو وإشبيلية)، في حين خرج من المباريات الأربع الأخرى بشباك نظيفة.

وعلى العكس تماما كان وضع برشلونة الذي أحرز 11 هدفا (نصفها تقريبا في مباراة مايوركا)، في حين اهتزت شباك الفريق 11 مرة، ولم يحافظ على نظافة شباكه في أي من المباريات السبع المذكورة.

أما أتلتيكو مدريد -الذي وجد نفسه في المركز الرابع بعد الخسارة من ريال بيتيس- ففي طريقه إلى الصدارة سجل 17 هدفا، وقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

Heard Barcelona won La Liga in October… Why are they 3rd now? pic.twitter.com/N6K2KAqDo8 — Dr Yash  (@YashRMFC) December 22, 2024

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي قفز إلى المركز الثاني، في حين تراجع برشلونة إلى المركز الثالث وفي جعبته 38 نقطة.

ولعب أتلتيكو والريال مباراة أقل من برشلونة، مما يعني أن الفارق قابل للزيادة في حال نجح الروخي بلانكوس والميرينغي في الفوز بهما.

وترى "أس" أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من أتلتيك بيلباو الذي يحتل المركز الرابع حاليا برصيد 36 نقطة، وقد جمع 17 نقطة في المباريات السبع الأخيرة.

وأضافت الصحيفة "لا تزال المعركة على اللقب حية بين 4 فرق، يمكن أي يحدث أي شيء في المستقبل، وما بدا أنه مستحيل في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد فوز برشلونة في الكلاسيكو) تغير الآن، فبرشلونة انهار وازدادت جرأة ريال مدريد وأتلتيكو".