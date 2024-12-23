لاعبون في الليغا انهارت قيمتهم السوقية في 2024

استعرضت صحيفة "آس" الإسبانية قائمة تضم اللاعبين الذين انخفضت قيمتهم السوقية بشكل ملحوظ في الدوري الإسباني خلال العام الحالي.

اللافت في هذه القائمة المكونة من 15 لاعبا أنها تضم 6 من برشلونة ولاعبين اثنين من أتليتكو مدريد ومثلهما من ريال مدريد حامل اللقب، وهذه الفرق الثلاثة الأكبر في الليغا.

وكان الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة هو صاحب أكبر نسبة انخفاض في قيمته السوقية بمقدار 20 مليون يورو، في حين يوجد 6 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية بمقدار 10 ملايين يورو.

وتاليا قائمة أسماء 15 لاعبا في الدوري الإسباني انخفضت قيمتهم السوقية بشكل ملحوظ خلال 2024:

الدانماركي أندرياس كريستنسن (برشلونة): قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين).

قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين). الإسباني أليخاندور بالدي (برشلونة): قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين).

قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين). الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد): قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين)

قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين) الياباني تاكيسوفا كوبو (ريال سوسيداد): قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين).

قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين). البرازيلي إيدير ميليتاو (ريال مدريد): قيمته السوقية الحالية 70 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين).

قيمته السوقية الحالية 70 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين). الإسباني بيدري غونزاليس (برشلونة): قيمته السوقية الحالية 90 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين).

قيمته السوقية الحالية 90 مليون يورو (انخفضت 10 ملايين). السويسري جبريل سو (إشبيلية): قيمته السوقية الحالية 18 مليون يورو (انخفضت 10.5 ملايين).

قيمته السوقية الحالية 18 مليون يورو (انخفضت 10.5 ملايين). الإيفواري سيباستيان هالر (ليغانيس): قيمته السوقية الحالية 18 مليون يورو (انخفضت 10.5 ملايين).

قيمته السوقية الحالية 18 مليون يورو (انخفضت 10.5 ملايين). الأرجنتيني خوان فويث (فياريال): قيمته السوقية الحالية 25 مليون يورو (انخفضت 13 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 25 مليون يورو (انخفضت 13 مليونا). النمساوي دافيد ألابا (ريال مدريد): قيمته السوقية الحالية 30 مليون يورو (انخفضت 15 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 30 مليون يورو (انخفضت 15 مليونا). الألماني مارك أندري تير شتيغن (برشلونة): قيمته السوقية الحالية 30 مليون يورو (انخفضت 15 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 30 مليون يورو (انخفضت 15 مليونا). الأرجنتيني جوليان ألفاريز (أتليتكو مدريد): قيمته السوقية الحالية 90 مليون يورو (انخفضت 15 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 90 مليون يورو (انخفضت 15 مليونا). الأرجنتيني ناهويل مولينا (أتليتكو مدريد): قيمته السوقية الحالية 15 مليون يورو (انخفضت 15 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 15 مليون يورو (انخفضت 15 مليونا). الإسباني أنسو فاتي (برشلونة): قيمته السوقية الحالية 45 مليون يورو (انخفضت 17 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 45 مليون يورو (انخفضت 17 مليونا). الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة): قيمته السوقية الحالية 80 مليون يورو ( انخفضت 20 مليونا).