بكلمة واحدة.. صلاح يعلق على أنباء تجديد عقده مع ليفربول

نفى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي توصله إلى اتفاق مع إدارة النادي حول تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وواصل صلاح تألقه هذا الموسم 2024-2025 بعدما قاد ليفربول لاكتساح مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 6-3 في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما.

Mo Salah in the Premier League:

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن صلاح كشف بعد المباراة عن رغبته في البقاء مع ليفربول لكنه نفى في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق مع الإدارة.

وعند سؤاله حول إذا ما كان هناك جديد بهذا الخصوص أجاب النجم المصري البالغ من العمر 32 عاما بكلمة واحدة "لا".

وجاء رد صلاح بعد أسبوعين تقريبا من تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت فيه أن مسألة بقاء اللاعب المصري مع ليفربول قد حُسمت بالفعل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من قبل النادي أو اللاعب.

Mo Salah’s double against Spurs pushes him ahead of Erling Haaland in the Golden Boot race 💫 pic.twitter.com/IEals4WT5N

وأضافت أن صلاح على وشك التمديد مع ليفربول لمدة موسمين آخرين مشيرة إلى أن "الخلاف بين الطرفين كان على مدة العقد الجديد وليس على الراتب علما أن صلاح هو صاحب الأجر الأعلى في الفريق حيث يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني (482 ألف يورو) أسبوعيا".

وأوضحت: "بعد أشهر من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين حيث أخبر رامي عباس وكيل صلاح بأن اللاعب يبحث عن عقد لمدة 3 مواسم في وقت يريد فيه النادي التمديد لمدة موسم واحد، ليتوصلا أخيرا إلى حل وسط وهو موسمان".

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف قبل انتصاف الموسم الكروي.

🔴✨ Mo Salah is the first player in Premier League history to reach double figures for goals and assists before Christmas.

King Mo at it again. 🇪🇬 pic.twitter.com/qHC7dHPz5g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2024