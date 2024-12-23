بكلمة واحدة.. صلاح يعلق على أنباء تجديد عقده مع ليفربول

نفى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي توصله إلى اتفاق مع إدارة النادي حول تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وواصل صلاح تألقه هذا الموسم 2024-2025 بعدما قاد ليفربول لاكتساح مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 6-3 في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما.

Mo Salah in the Premier League: ▪️ Top scorer (15)

▪️ Most assists (11) INCREDIBLE 👑 pic.twitter.com/e8YxnY2wE7 — B/R Football (@brfootball) December 22, 2024

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن صلاح كشف بعد المباراة عن رغبته في البقاء مع ليفربول لكنه نفى في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق مع الإدارة.

وعند سؤاله حول إذا ما كان هناك جديد بهذا الخصوص أجاب النجم المصري البالغ من العمر 32 عاما بكلمة واحدة "لا".

وجاء رد صلاح بعد أسبوعين تقريبا من تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت فيه أن مسألة بقاء اللاعب المصري مع ليفربول قد حُسمت بالفعل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من قبل النادي أو اللاعب.

Mo Salah’s double against Spurs pushes him ahead of Erling Haaland in the Golden Boot race 💫 pic.twitter.com/IEals4WT5N — Premier League (@premierleague) December 22, 2024

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وأضافت أن صلاح على وشك التمديد مع ليفربول لمدة موسمين آخرين مشيرة إلى أن "الخلاف بين الطرفين كان على مدة العقد الجديد وليس على الراتب علما أن صلاح هو صاحب الأجر الأعلى في الفريق حيث يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني (482 ألف يورو) أسبوعيا".

وأوضحت: "بعد أشهر من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين حيث أخبر رامي عباس وكيل صلاح بأن اللاعب يبحث عن عقد لمدة 3 مواسم في وقت يريد فيه النادي التمديد لمدة موسم واحد، ليتوصلا أخيرا إلى حل وسط وهو موسمان".

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف قبل انتصاف الموسم الكروي.

🔴✨ Mo Salah is the first player in Premier League history to reach double figures for goals and assists before Christmas. King Mo at it again. 🇪🇬 pic.twitter.com/qHC7dHPz5g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2024

وعن ذلك قال صلاح "لأكون منصفا، أنا لم أفكر في الأمر قبل المباراة لكن الآن أنا سعيد، هذا يجعلني فخور ويحفزني على الاستمرار بالعمل الجاد".

وبات صلاح في المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين في كل البطولات برصيد 229 هدفا، علما أن الأول إيان راش سجل 346 هدفا.

وعند سؤاله عن إمكانية تحطيم رقم راش أجاب صلاح "لأكون منصفا لا أعرف كيف سجل هذا العدد من الأهداف، هو أسطورة عظيمة في التاريخ النادي وأتواصل معه دائما، أيا كانت الحصيلة التي أصل إليها سأكون سعيدا بها".

وينتهي العقد الحالي لصلاح في 30 يونيو/حزيران 2025 ما يعني أنه بإمكان اللاعب الاتفاق مع أي نادي آخر في يناير/كانون الثاني المقبل من دون الرجوع لإدارة ليفربول، على أن يكون الانتقال إلى الفريق الجديد في الصيف القادم.

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مستقبل فان دايك

ولا يُعد تمديد عقد صلاح هي المسألة الوحيدة التي تشغل إدارة ليفربول التي يتوجب عليها العمل في الوقت نفسه على تأمين بقاء اللاعبين ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجل فان دايك.

الهولندي فان دايك أكد بعد الفوز على توتنهام أنه "لا توجد أخبار جديدة حول محادثات العقد مع ليفربول، سنرى ما يحمله المستقبل، أنا الآن أركّز فقط على المباراة القادمة".

ويستقبل ليفربول المتصدر ضيفه ليستر سيتي الخميس المقبل على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.