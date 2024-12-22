محمد صلاح يكتب التاريخ مجددا في البريميرليغ

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيقه أرقاما غير مسبوقة في البطولة.

وسجل صلاح هدفين وصنع مثلهما في فوز ليفربول على مضيفه توتنهام 6-3 ضمن الجولة الـ17 للبريميرليغ.

وصنع صلاح الهدف الثالث لليفربول قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم المصري هدفين في الدقيقتين 54 و61، ليتقدم ليفربول على توتنهام بنتيجة 5-1، قبل أن يصنع الهدف السادس لزميله لويس دياز.

محمد صلاح يضيف الهدف الرابع والخامس لليفربول في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/LUUclrsNoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

وبذلك يتفوق جناح ليفربول على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في السباق للفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الفرعون المصري رصيده التهديفي إلى 15 هدفا هذا الموسم بعد 17 مباراة، متجاوزا هالاند هداف السيتي بهدفين (13 هدفا).

كما تفوق صلاح على بوكايو ساكا لاعب أرسنال في عدد التمريرات الحاسمة، برصيد 11 تمريرة حاسمة.

تمريرة حاسمة من محمد صلاح ينهيها لويس دياز في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/QwybX3QL8X — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

إعلان

أرقام غير مسبوقة

بعد صناعة الهدف الثالث، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل أكثر من 10 أهداف، ويقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة في موسم واحد من المسابقة.

كما بات مهاجم روما وتشلسي سابقا أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 10 أهداف أو أكثر ويقدم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر في 4 مواسم متتالية.

ورفع صلاح رصيده إلى 229 هدفا بقميص ليفربول، ليكون رابع أفضل هداف في تاريخ النادي بجميع المسابقات بعد تجاوز الأسكتلندي بيلي ليدل (228 هدفا).

ويهدف صلاح الآن إلى تحطيم رقم جوردون هودجسون الذي سجل 241 هدفا للنادي بين عامي 1925 و1936.