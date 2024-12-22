شاهد.. ليفربول يكتسح توتنهام وصلاح يدخل تاريخ البريميرليغ

ابتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز باكتساحه مضيفه توتنهام 6-3، مستفيدا من تعادل ملاحقه تشلسي مع إيفرتون سلبا الأحد، في المرحلة الـ17 من البطولة.

ووسّع ليفربول، الذي يملك مباراة مؤجلة، الفارق مع تشلسي إلى 4 نقاط بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة بفوزه الثاني عشر مقابل 3 تعادلات وخسارة واحدة.

وافتتح دياز التسجيل برأسية بعد متابعته عرضية من الظهير ترنت ألكسندر أرنولد (23).

وأضاف ماك أليستر الثاني برأسية جديدة، مستغلا تشتيتا خاطئا من الدفاع وخروج غير موفّق من الحارس فرايزر فورستر (36).

وقلّص ماديسون الفارق بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة (41)، لكن سوبوسلاي أعاد فارق الهدفين إثر تمريرة من صلاح وتسديدة من داخل المنطقة (45+1).

صلاح هدافا للبريميرليغ

وفكّ صلاح شراكة صدارة الهدافين مع النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الرابع عشر له في الدوري، حين سجل الرابع بعدما تهادت الكرة أمام خط المرمى عقب محاولة الدفاع إبعادها (54).

كما سجل صلاح الهدف الخامس عشر له في الدوري هذا الموسم إثر تمريرة حاسمة من سوبوسلاي (61).

محمد صلاح يضيف الهدف الرابع والخامس لليفربول في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/LUUclrsNoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

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وفي الدقيقة 72 سجل كولوشيفسكي هدفا ثانيا لتوتنهام، بعدما وصلته كرة من دومينيك سولانكي الذي قلّص فارق الأهداف إلى اثنين (83)، إلا أن دياز ختم مهرجان الأهداف مسجلا السادس لليفربول (85).

تشلسي يكتفي بالتعادل

فرّط تشلسي بفرصة تصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا، بتعادله السلبي مع مضيفه إيفرتون.

ورفع تشلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بتعادله الخامس هذا الموسم، مع إيفرتون صاحب أكبر عدد من التعادلات (7 بالشراكة مع فولهام وبرايتون وكريستال بالاس)، والذي رفع بدوره رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

يونايتد يتعثر

وتلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة بخسارته أمام ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف من دون رد على ملعب "أولد ترافورد".

وعاجل الإسباني دين هويسن أصحاب الأرض بالهدف الافتتاحي برأسية جميلة بعد متابعته كرة أرسلها الأسكتلندي راين كريستي من ركلة حرة (29).

وأضاف الهولندي جاستن كلويفرت الهدف الثاني من ركلة جزاء (61) قبل أن يختتم الغاني أنتوني سيمينيو الأهداف بالثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة من البوركيني دانغو أواتارا (63).

وتلقى يونايتد الخسارة السابعة في الدوري والثالثة مع مدربه البرتغالي روبن أموريم، الذي قاده حتى الآن في 9 مباريات منذ تسلمه المنصب من الهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه، مكتفيا بجمع 7 نقاط من 18 في الدوري.

ويعاني فريق "الشياطين الحمر" في الدفاع من الركلات الثابتة، إذ تلقى مرماه 17 هدفا في الدوري هذا العام، أكثر من أي عام آخر في تاريخه، وفقا لـ"أوبتا" للإحصاءات.

في المقابل، واصل بورنموث عروضه القوية وحقق الفوز الرابع في آخر 5 مباريات (تعادل مرة)، وتمكن من جمع 28 نقطة، مستعيدا بفارق الأهداف المركز الخامس على حساب أستون فيلا الفائز على مانشستر سيتي حامل اللقب 2-1 السبت.

نتائج أخرى

واستعاد ولفرهامبتون عافيته بعد 4 خسارات بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من البرتغاليين غونسالو غيديش (19)، ورودريغو غوميش (36)، والبرازيلي ماتيوس كونيا (44).

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وترك ولفرهامبتون المركز ما قبل الأخير، متقدما مركزا واحدا بـ12 نقطة، وبفارق الأهداف عن إيبسويتش، الذي خسر أمام نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة السبت.

في المقابل، تكبّد ليستر خسارته التاسعة في الدوري والثانية تواليا مع مدربه الجديد الهولندي رود فان نيستلروي، فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

واكتفى فولهام بنقطة بتعادله السلبي مع ضيفه ساوثهامبتون، رافعا رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي ساوثهامبتون في ذيل الترتيب بست نقاط.

وحقق ساوثهامبتون الفوز في مباراة واحدة فقط من أصل 17، وتعرض لـ13 هزيمة، إضافة إلى 3 تعادلات.