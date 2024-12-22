مقارنة بين أرقام مبابي وميسي ورونالدو في سن الـ26
أتم نجم ريال مدريد كيليان مبابي -الجمعة- عامه الـ26 وفي جعبته أرقام مذهلة تفوق بها على الأسطورتين كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.
وسجل الدولي الفرنسي عددا من الأهداف في هذا العمر أكثر مما سجله "الدون" بفارق يتجاوز 100 هدف، كما تغلب على ميسي في عدد التمريرات الحاسمة.
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وبالنظر إلى أرقامه المسجلة يبدو مبابي في هذه السن على الطريق الصحيح لمحاكاة نجمين كبيرين نشأ وهو يعشقهما.
توج مبابي بكأس العالم قبل ميسي لكنه لم يفز بدوري أبطال أوروبا أو الكرة الذهبية بعد، ومن المرجح أنه سيضطر إلى تسلق آفاق جديدة في السنوات القادمة إذا كان يريد ترك إرث يشبه أيقونات العصر ميسي ورونالدو.
كما أن عدد أهداف الفرنسي في دوري أبطال أوروبا أو مع منتخب بلاده، تظهر تفوق رونالدو عليه عندما كان في نفس عمره.
فيما يلي إحصائيات الثلاثي مبابي ورونالدو وميسي في سن الـ26:
أرقام الفرنسي كيليان مبابي:
- عدد المباريات: 477
- عدد الأهداف: 344
- عدد التمريرات الحاسمة: 163
- عدد الدقائق لكل هدف: 105.8
- عدد الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 71.7
- عدد الركلات الحرة: 0
- عدد ركلات الجزاء: 48
- عدد الهاتريك: 19
- عدد أهداف الدوري: 204
- عدد أهداف دوري أبطال أوروبا: 50
- عدد الأهداف الدولية: 48
الألقاب:
- النادي: الدوري الفرنسي (7 مرات)، كأس فرنسا (4 مرات)، كأس الرابطة (مرتين)، كأس الأبطال الفرنسية (3 مرات)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، كأس الإنتركونتننتال (مرة واحدة).
- الشباب: كأس الأمم الأوروبية تحت 19 سنة (مرة واحدة).
- المنتخب: كأس العالم (مرة واحدة)، دوري الأمم الأوروبية (مرة واحدة).
- الألقاب الفردية: أفضل لاعب في الدوري الفرنسي (4 مرات)، الحذاء الذهبي لكأس العالم (مرة واحدة)، هداف الدوري الفرنسي (5 مرات).
أرقام الأرجنتيني ليونيل ميسي:
- عدد المباريات: 461
- عدد الأهداف: 348
- عدد التمريرات الحاسمة: 139
- عدد دقائق لكل هدف: 103.8
- عدد الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 74.8
- الركلات الحرة: 13
- عدد ركلات الجزاء: 41
- عدد الهاتريك: 25
- عدد الأهداف في الدوري: 215
- عدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا: 62
- عدد الأهداف الدولية: 35
الألقاب:
- النادي: الدوري الإسباني (6 مرات)، دوري أبطال أوروبا (3 مرات)، كأس الملك (مرتين)، كأس السوبر الإسباني (4 مرات)، كأس السوبر الأوروبي (مرتين).
- الشباب: أبطال العالم تحت 20 عامًا (مرة واحدة)، الألعاب الأولمبية الصيفية (مرة واحدة).
- المنتخب: لا يوجد
- الألقاب الفردية: الكرة الذهبية (4 مرات)، الحذاء الذهبي الأوروبي (3 مرات)، أفضل لاعب في الدوري الإسباني (5 مرات)، أفضل هداف في الدوري الإسباني (3 مرات).
أرقام البرتغالي كريستسانو رونالدو:
- عدد المبارات: 471
- عدد الأهداف: 213
- عدد التمريرات الحاسمة: 89
- عدد دقائق لكل هدف: 166.8
- عدد دقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 117.6
- عدد الركلات الحرة: 24
- عدد ركلات الجزاء: 29
- عدد الهاتريك: 6
- عدد أهداف الدوري: 135
- عدد أهداف دوري أبطال أوروبا: 27
- عدد الأهداف الدولية: 25
الألقاب:
- النادي: كأس السوبر البرتغالي (مرة واحدة)، الدوري الإنجليزي الممتاز (3 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرة احدة)، لقب الدوري (مرتين)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة).
- الشباب: بطولة تولون (مرة واحدة)
- المنتخب: لا يوجد
- الألقاب الفردية: الكرة الذهبية (مرة واحدة)، الحذاء الذهبي الأوروبي (مرة واحدة)، لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز (مرتين)، لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين (مرتين)، الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (مرة واحدة)، جائزة بوشكاش (مرة واحدة)، هداف دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة).