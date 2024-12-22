أوسيك يهزم فيوري مجددا ويحتفظ بالأحزمة العالمية للوزن الثقيل بالملاكمة

جدد الأوكراني أولكسندر أوسيك فوزه على البريطاني تايسون فيوري عندما تغلب عليه بالنقاط بإجماع الحكام أمس السبت في الرياض، واحتفظ باللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل، وذلك بعد 7 أشهر من حسمه ما أطلق عليه "نزال القرن" في العاصمة السعودية أيضا.

وفرض الأوكراني البالغ من العمر 37 عاما إيقاعه وضرب فيوري مرات عدة بلكمات بيسراه، وحصل على 116 نقطة من قبل جميع الحكام الثلاثة مقابل 112 للبريطاني.

وفي 19 مايو/أيار الماضي بات أوسيك أول بطل يحرز اللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل في 25 عاما، وتحديدا منذ البريطاني لينوكس لويس عام 1999، وذلك بتغلبه على فيوري بقرار منقسم من القضاة، إذ منح اثنان منهم الأفضلية للأوكراني 115-112، و114-113، في حين أعطى الثالث الأفضلية لفيوري 114-113.

🇺🇦 Oleksandr Usyk has defeated Tyson Fury in the Heavyweight boxing title fight. 🔥 pic.twitter.com/hTmboHKyjc — Igor Sushko (@igorsushko) May 18, 2024

وجمع الأوكراني وقتها بين أحزمة الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إف) والمنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو) والرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي إيه) والمجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي).

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وهذه المرة، لم تكن هناك سوى 3 أحزمة متاحة للدفاع عنها، إذ تخلى أوسيك منذ ذلك الحين عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وعزز أوسيك -الذي أصبح رمزا لبلاده- سجله الخالي من الهزائم في 23 نزالا بمسيرته الاحترافية.

وحيَّا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الملاكم أوسيك عبر تطبيق تليغرام، قائلا "من خلال احتفاظه بأحزمة البطل يثبت أولكسندر أننا أوكرانيون، وأننا لن نتخلى أبدا عما نملكه"، مضيفا "مهما كانت الصعوبات سننتصر، سواء في الحلبة أو في ساحة المعركة أو في الساحة الدبلوماسية".

في المقابل، مني فيوري -الذي كان يتفوق بـ25 كيلوغراما على منافسه- بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية مقابل 34 فوزا وتعادل واحد.