أوسيك يهزم فيوري مجددا ويحتفظ بالأحزمة العالمية للوزن الثقيل بالملاكمة

جدد الأوكراني أولكسندر أوسيك فوزه على البريطاني تايسون فيوري عندما تغلب عليه بالنقاط بإجماع الحكام أمس السبت في الرياض، واحتفظ باللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل، وذلك بعد 7 أشهر من حسمه ما أطلق عليه "نزال القرن" في العاصمة السعودية أيضا.

وفرض الأوكراني البالغ من العمر 37 عاما إيقاعه وضرب فيوري مرات عدة بلكمات بيسراه، وحصل على 116 نقطة من قبل جميع الحكام الثلاثة مقابل 112 للبريطاني.

وفي 19 مايو/أيار الماضي بات أوسيك أول بطل يحرز اللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل في 25 عاما، وتحديدا منذ البريطاني لينوكس لويس عام 1999، وذلك بتغلبه على فيوري بقرار منقسم من القضاة، إذ منح اثنان منهم الأفضلية للأوكراني 115-112، و114-113، في حين أعطى الثالث الأفضلية لفيوري 114-113.

🇺🇦 Oleksandr Usyk has defeated Tyson Fury in the Heavyweight boxing title fight. 🔥 pic.twitter.com/hTmboHKyjc

