سلسلة سلبية لبرشلونة بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد

يمر برشلونة بواحدة من أسوأ فتراته في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تلقّيه هزيمة جديدة على يد مضيفه أتلتيكو مدريد.

واستقبلت شباك برشلونة هدفا متأخرا في الدقيقة 96 ليخسر "البلوغرانا" 1-2 من "الروخي بلانكوس" في قمة الجولة الـ18 من الليغا والتي أُقيمت على ملعب مونتجويك الأولمبي.

واكتفى برشلونة بتحقيق فوز وحيد في آخر 7 مباريات ببطولة الدوري، وهي أسوأ سلسلة من النتائج للفريق منذ عام 2008، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

فبعد الفوز على إسبانيول (3-1) بالجولة الـ12 من الليغا، خسر برشلونة 4 مباريات أمام ريال سوسيداد (0-1) ولاس بالماس (1-2) وليغانيس (0-1) وأتلتيكو مدريد (1-2) وتعادل مرتين مع سيلتا فيغو وريال بيتيس بالنتيجة ذاتها (2-2) وفاز فقط على ريال مايوركا (5-1).

وبالعودة إلى الماضي وبالتحديد إلى مارس/آذار 2008 بدأ برشلونة بقيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد سلسلة من 8 مباريات لم يفز خلالها على الإطلاق حيث هُزم في 4 وتعادل مثلها، ثم حقق البلوغرانا فوزا ساحقا على فالنسيا (6-0) كسر من هذه السلسلة السلبية.

ووصفت الصحيفة ذلك الفوز بأنه "سراب"، لأن برشلونة عاني بعده مجددا من سوء النتائج.

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وتكبّد برشلونة هزيمته الخامسة محليا هذا الموسم وهو نفس عدد الخسارات التي مني بها الفريق في الموسم الماضي ككل تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

وفي الوقت نفسه، تعد هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي للفريق الكتالوني على ملعبه، وهو أمر لم يحدث للبارسا من قبل إلا مرة واحدة وذلك في عام 1965 وفق ما ذكرت شبكة ريليفو الإسبانية.

وحتى اللحظة فرّط برشلونة في 19 نقطة منذ انطلاق الموسم الجاري، وهو الرصيد نفسه الذي فقده ريال مدريد عندما تُوج بطلا للدوري في الموسم الماضي 2023-2024.

في هذه الأثناء، انقلبت الأمور رأسا على عقب بالنسبة للألماني هانزي فليك الذي بدأ الموسم مع برشلونة بطريقة مذهلة حيث انتصر الفريق معه 11 مرة في أول 12 مباراة، أما الآن فهو المدرب صاحب أعلى نسبة من الهزائم مقارنة بـ3 سابقين.

وتاليا نسبة الهزائم للمدربين الثلاثة السابقين مقارنة بفليك:

هانزي فليك: 25%

الهولندي رونالد كومان: 21%

الإسباني كيكي سيتين: 16%

الإسباني تشافي هيرنانديز: 15%

ولن يلعب برشلونة مرة أخرى في الدوري الإسباني حتى يوم 18 يناير/كانون الثاني 2025 حيث سيحل ضيفا على خيتافي في الجولة الـ20، وفيها سيسعى البلوغرانا إلى قطع هذه السلسلة السيئة وبدء العام الجديد بطريقة إيجابية، لكن قبل ذلك عليه حل أزمته الدفاعية.

واهتزت شباك برشلونة 22 مرة مع وصول الموسم الجاري إلى منتصفه بالضبط، وهي أرقام سلبية لفريق ينافس على اللقب.

وذكرت ريليفو أن هناك فرقا في الليغا تتمتع بصلابة دفاعية أكبر من برشلونة جميعها يأتي بعد البلوغرانا في جدول الترتيب باستثناء أتلتيكو مدريد.

الفرق الأقوى دفاعيا من برشلونة حتى الآن هي:

أتليتكو مدريد: يتصدر جدول الترتيب وقبلت شباكه 12 هدفا.

ريال مدريد: الثالث مؤقتا وقبلت شباكه 16 هدفا.

أتلتيك بيلباو: الرابع وقبلت شباكه 17 هدفا.

ريال مايوركا: الخامس وقبلت شباكه 21 هدفا.

ريال سوسيداد: السابع وقبلت شباكه 13 هدفا.

ريال بيتيس: الـ11 وقبلت شباكه 21 هدفا.

رايو فاليكانو: الـ13 وقبلت شباكه 20 هدفا.

خيتافي: الـ16 وقبلت شباكه 15 هدفا.

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وتراجع برشلونة إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة وترك الصدارة لأتلتيكو مدريد (41 نقطة).

وبات مهددا بفقدان هذا المركز لصالح غريمه ريال مدريد (37 نقطة) الذي يلعب اليوم ضد إشبيلية ويملك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.