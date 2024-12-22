موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ريال مدريد ضيفه إشبيلية الأحد في المرحلة الـ18 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل الريال، الذي لديه مباراة مؤجلة، المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق نقطة خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد، ويمكنه أن يعتلي قمة جدول الترتيب حال تعادل برشلونة وأتلتيكو وفوزه على إشبيلية.

وسيدخل الريال المباراة منتشيا بعد تتويجه بلقب كأس إنتركونتيننتال للأندية عقب فوزه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما الأربعاء الماضي بقطر.

ولكن مهمة الريال في تحقيق الفوز لن تكون سهلة على الإطلاق، لاسيما وأن إشبيلية سيدخل هذه المباراة منتشيا بفوزه على سلتا فيغو 1-0 في الجولة الماضية، بالإضافة لسعيه لحصد 3 نقاط تحسّن من وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية والقنوات الناقلة

تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول على ملعب سانتياغو برنابيو، وتنطلق السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القناة التالية:

beIN Sports HD 3 (المعلق عامر الخوذيري)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وفرض ريال مدريد سطوته في المواجهات السابقة بتحقيقه 70 فوزا و20 تعادلا مقابل 28 فوزا لإشبيلية.