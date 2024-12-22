بالفيديو.. حذر كويتي وتفاؤل عُماني بعد تعادل المنتخبين بافتتاح خليجي 26

انقسمت الجماهير الكويتية حول أداء منتخبها أمام عُمان في افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم بنسختها الـ26، إذ انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأعرب عدد من مشجعي "الأزرق" عن رضاهم عن مستوى منتخبهم، في حين رأى آخرون أن الفريق لن يكون بمقدوره المنافسة على اللقب إذا ظهر بالأداء نفسه في المباراتين المتبقيتين بالدور الأول.

على الجهة المقابلة، قال أنصار "الأحمر" العُماني إن منتخبهم كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل وإن اللاعبين قادرون على تقديم الأفضل في المواعيد المقبلة.

وأخفق المنتخب الكويتي في كسر عقدة تاريخية، إذ لم يحقق الفوز على نظيره العماني منذ 26 عاما، وذلك منذ الفوز بنتيجة 5-1 في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 1998 ضمن بطولة خليجي 14.