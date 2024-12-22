أطلقت الجماهير العراقية العنان للفرحة والاحتفالات، تعبيرا عن السعادة بالفوز على اليمن 1-0، الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الخليج "خليجي 26" لكرة القدم.

ورغم الطقس البارد في الكويت، احتفلت الجماهير وتعالت الأهازيج والهتافات ابتهاجا بالانتصار الأول في مستهل حملة "أسود الرافدين" للدفاع عن اللقب المتوجين به في النسخة الماضية.

وبعد الفوز الأول في البطولة الخليجية، عبّر عدد من جماهير المنتخب العراقي من خارج ملعب جابر المبارك لموقع "الجزيرة نت"، عن سعادتهم بالنقاط الثلاث.

وقال المشجع العراقي الشهير مهدي الكرخي "فوز عظيم للمنتخب.. لاعبان لم يظهرا بشكل جيد، وهما يوسف الأمين وعلي جاسم، وأتمنى في المواجهة المقبلة أن يقدما مستوى أفضل".

وصرح مشجع آخر "رغم تواضع الأداء، حققنا 3 نقاط مهمة.. بداية جيدة في البطولة والقادم أفضل إن شاء الله".

وعبّر مناصر عن عدم رضاه على الأداء بقوله "نعم فزنا لكن من دون تقديم أداء قوي.. كان على المنتخب أن يضغط أكثر من اللازم على الفريق اليمني، الذي ركن في الدفاع أغلب فترات المباراة".

وحصد العراق 3 نقاط قبل مواجهة البحرين في الجولة المقبلة يوم الخميس المقبل، في حين يلعب اليمن أمام السعودية في اليوم نفسه.