لفتة لطيفة من لامين جمال تجاه شباب أكاديمية برشلونة

قام موهبة برشلونة لامين جمال بلفتة لطيفة تجاه شباب أكاديمية "لا ماسيا" بمناسبة أعياد الميلاد، مستغلاً علاقته بأحد رعاته الشخصيين.

ومع بقاء أقل من أسبوع على هذه الأعياد، فاجأ جمال جميع الشباب في مركز "أوريول تورت للتدريب" عندما أهداهم زوجًا من سماعات الرأس "أيربود" (AirPods) الحديثة من إحدى العلامات التجارية المعروفة، وأرفق بها إهداء خاصا.

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وكتب جناح برشلونة على بطاقة مصحوبة برمزين تعبيريين وتوقيعه "حتى تتمكن من الاستمتاع بالموسيقى".

وأخطرت الشركة جمال بنيتها إهداء العديد من سماعات الرأس لزملائه بالأكاديمية، لكنه فضل مفاجأة الشباب على طريقته. وهي لفتة لا تُنسى لنجوم المستقبل في فريق "البلوغرانا" الذين جعلوا جمال قدوة جديدة لهم.

وعلى الرغم من صعوده السريع إلى الفريق الأول، لم ينس النجم البالغ من العمر 17 عامًا جذوره. ولاقت الهدايا ترحيبًا حارًا من قبل شباب "لا ماسيا".

وتلعب الموسيقى دورًا حاسمًا في حياة جمال، وخاصة في روتينه قبل المباريات، حيث تساعده على تحسين الحالة الذهنية قبل المباريات بحسب ما ذكره موقع "برشلونة نوتيسياس".