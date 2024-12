لفتة لطيفة من لامين جمال تجاه شباب أكاديمية برشلونة

قام موهبة برشلونة لامين جمال بلفتة لطيفة تجاه شباب أكاديمية "لا ماسيا" بمناسبة أعياد الميلاد، مستغلاً علاقته بأحد رعاته الشخصيين.

ومع بقاء أقل من أسبوع على هذه الأعياد، فاجأ جمال جميع الشباب في مركز "أوريول تورت للتدريب" عندما أهداهم زوجًا من سماعات الرأس "أيربود" (AirPods) الحديثة من إحدى العلامات التجارية المعروفة، وأرفق بها إهداء خاصا.

وكتب جناح برشلونة على بطاقة مصحوبة برمزين تعبيريين وتوقيعه "حتى تتمكن من الاستمتاع بالموسيقى".

❗| Lamine Yamal sent Airpods Max to all La Masia students. [@jijantesfc] #fcblive ❤️ pic.twitter.com/yzyZVyH9tc

— BarçaTimes (@BarcaTimes) December 19, 2024