فليك يبرر أداء برشلونة المتذبذب هذا الموسم

قال مدرب برشلونة هانزي فليك إنه غير سعيد بوضعه الحالي، وإن فريقه سيقاتل حتى النهاية ليحقق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، وذلك قبل استضافة أتلتيكو مدريد الليلة على أمل تجنب خسارة ثالثة على أرضه في المسابقة.

وبعد بداية رائعة للموسم، شهدت فوز برشلونة 14 مرة في أول 16 مباراة بجميع المسابقات، ضل الفريق طريقه محليا بعد خسارته بهدف نظيف على أرضه أمام ليغانيس صاحب المركز 15 الأحد الماضي، ما تركه بانتصار وحيد في آخر 6 مباريات بالدوري.

لكن برشلونة لا يزال يتصدر الدوري برصيد 38 نقطة متساويا في النقاط مع أتلتيكو وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد في المركز الثالث، وتتبقى لفريقي العاصمة مباراة مؤجلة.

وما يزيد الطين بلة للفريق الكتالوني أن أتلتيكو يمر بفترة ممتازة قبل المواجهة المرتقبة على ملعب برشلونة؛ إذ فاز في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات.

وقال فليك للصحفيين اليوم الجمعة "أستطيع أن أشعر أن المدينة والجماهير تعرف شكل الفريق. لقد فقدنا 5 لاعبين مهمين".

وتابع "لسنا سعداء بوضع (الفريق)، لكننا سنقاتل حتى نهاية الموسم. نريد أن نفوز بالألقاب، لكننا نعرف أن الأمر لن يكون سهلا. لكن نريد أن نفوز، وهذا ما نريد تحقيقه غدا".

إعلان

وقال المدرب الألماني إنه لن يكون هناك مجال كبير للخطأ إذا أراد الفوز على أتلتيكو، لكنه مستعد لهذه المواجهة.

وأوضح أنها "نهاية العام. ومباراة رائعة. إنه (أتلتيكو) أحد أفضل منافسينا. لكن اليوم هو 20 ديسمبر ونحن نتصدر الدوري الإسباني و(نحتل المركز) الثاني في دوري أبطال أوروبا. لسنا سيئين. لقد أهدرنا بعض النقاط أمام لاس بالماس (خسارة 2-1) وأمام ليغانيس، وعلينا استعادتها".

وختم "سنخوض مباراة أخرى. لدينا فريق شاب وعلينا أن نقاتل وأن نتحسن. نريد تحقيق أشياء عظيمة، لكننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا. علينا أن نبدأ القتال غدا. نواجه فرقا جيدة".

وتعرّض برشلونة لضربة قوية بعد تعرض جناحه لامين جمال لإصابة في الكاحل خلال الخسارة أمام ليغانيس، ومن المتوقع أن يغيب الدولي الإسباني البالغ من العمر 17 عاما عن الملاعب لنحو 4 أسابيع.