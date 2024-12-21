بالفيديو.. حفل افتتاح بطولة "خليجي 26" في الكويت

افتتحت منافسات النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" في الكويت، مساء اليوم السبت.

بدأ حفل الافتتاح بعزف الموسيقى العسكرية النشيد الوطني لدولة الكويت مستضيفة البطولة أتبعته كلمة من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للحاضرين في ملعب جابر الأحمد الدولي.

قال أمير دولة الكويت في كلمته "نرحب بكم جميعا في هذا المحفل الرياضي الذي يجمعنا في دولة الكويت، أرض المحبة والسلام، ويعكس الروح الأخوية الرياضية بين شعوبنا الخليجية".

وأضاف "بسم الله نفتتح دورة الخليج العربي السادسة والعشرين لكرة القدم".

وبعدها أقيمت فقرات استعراضية شارك بها عدد من الأطفال يلعبون كرة القدم على الشواطئ الرملية، وتمر بجانبهم المراكب الشرعية في المياه التي ترمز للخليج العربي.

كما تم استعراض أعلام عملاقة للدول الثماني المشاركة في البطولة مع شاشات كبيرة داخل أرض الملعب تنقل لقطات أرشيفية مميزة من البطولات السابقة لدورات كأس الخليج، يتوسطها مجسم ضخم لكأس البطولة.

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وتم تقديم فقرة غنائية مدتها 5 دقائق، وبعدها ودّع أمير دولة الكويت الحاضرين في المقصورة الرئيسية للملعب التي تضم شخصيات بارزة وعلى رأسهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبعد حفل الافتتاح دخل لاعبو الفريقين لإجراء عمليات الإحماء استعدادا لمباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخبي الكويت وعُمان ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبعدها سيلتقي منتخبا الإمارات وقطر.

وتبدأ منافسات المجموعة الثانية غدا الأحد، حيث يلعب منتخب العراق حامل اللقب ضد اليمن، ومنتخب السعودية ضد نظيره البحريني في مواجهة قوية.

ويتأهل للدور قبل النهائي أول فريقين من كل مجموعة، حيث يقام الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد.