مواجهة عربية بنكهة قارية بين الأهلي المصري وشباب بلوزداد في أبطال أفريقيا

يستقبل الأهلي المصري ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، الأحد، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة يسعى فيها أصحاب الأرض إلى استعادة ثقة جماهيره التي اهتزت في الأيام الأخيرة.

وفقد الأهلي فرصة لعب نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) الأسبوع الماضي، بعدما ودّع على يد باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في العاصمة القطرية الدوحة، نتيجة أعقبتها حملة غضب جماهيري على الفريق الأحمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأمل الأهلي في تحقيق فوز أفريقي يعيد الهدوء للفريق قبل الارتباطات المقبلة.

ويأتي الأهلي ثانيا في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز على "إستاد أبيدجان" العاجي 4-2 بالقاهرة وتعادل سلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في جوهانسبرغ، فيما يملك شباب بلوزداد 3 نقاط من فوز خارج أرضه على "إستاد أبيدجان" 1-0، وخسارة بملعبه 2-1 من أورلاندو بايرتس الذي يتصدر المجموعة بـ5 نقاط بعدما تعادل 1-1 في مباراة الجولة الثالثة مع الفريق العاجي في أبيدجان.

📸 استعدادات فريقنا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الأبطال 🦅 pic.twitter.com/IRqf038sIs — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 18, 2024

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رباعي جاهز

وسادت حالة من الارتياح معسكر الأهلي بعد تأكد جاهزية الرباعي الحارس محمد الشناوي والظهير عمر كمال عبد الواحد والمغربي يحيى عطية الله والجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذين غابوا عن المران لأسباب مختلفة، قبل أن يعود الرباعي لمران الفريق استعدادا لمباراة شباب بلوزداد.

على الجانب الآخر، يغيب عن الأهلي الجناح طاهر محمد طاهر الذي تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة باتشوكا، لينضم للغائبين التونسي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد، فيما ينتظر الجهاز الفني تحديد موقف الحارس الثاني مصطفى شوبير الذي يعاني من شد بالعضلة الخلفية.

وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد سلبا في آخر مواجهتين في العامين الحالي والماضي ضمن دوري أبطال أفريقيا، ويعود فوز الفريق المصري الأخير إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2001، حين جدد فوزه بالنتيجة عينها قبلها بشهرين في طريقه إلى التتويج بلقبه الثالث.

ويسعى السويسري مارسيل كولر لتحقيق الفوز في مباراة الأحد لتأمين موقف الفريق في المجموعة قبل الخروج في الجولتين المقبلتين لمواجهة شباب بلوزداد بالجزائر و"استاد أبيدجان" في ساحل العاج.

"الحظ عاندنا"

وقال كولر إن "الحظ عاندنا أمام باتشوكا لكننا قدمنا مباراة جيدة ولم يقصر أي من اللاعبين. أتفهم غضب الجماهير لكن علينا أن نواصل طريقنا لأن الموسم ما زال طويلا، وأمامنا ارتباطات كثيرة محليا وأفريقيا".

وأضاف "نأمل في العودة مرة أخرى للمشاركة في كأس القارات، وكذلك في كأس العالم للأندية".

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام بالولايات المتحدة الأميركية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويخوض الفريق المصري مباراة افتتاح مونديال الأندية أمام إنتر ميامي في 15 يونيو/حزيران المقبل في ميامي.