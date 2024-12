فينيسيوس يبلغ القمة بعد كفاح دام 6 سنوات في ريال مدريد

يعيش البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني حاليا أفضل فتراته الكروية على الإطلاق خاصة بعدما أنهى العام الحالي 2024 بحصد جائزة الأفضل "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم، ثم التتويج مع الميرنغي بلقب كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال".

وعليه بلغ فينيسيوس البالغ من العمر 24 عاما "قمة كرة القدم العالمية بعد 6 سنوات من الكفاح المتواصل" كما قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية التي أضافت "أنهى البرازيلي عام 2024 بتتويجه ملكا للعالم".

ووصل فينيسيوس إلى قمة كرة القدم بعد 2343 يوما منذ تقديمه كلاعب لأول مرة في ريال مدريد يوم 20 يوليو/تموز 2018 قادما من فلامينغو البرازيلي.

وعن مسيرة فينيسيوس مع ريال مدريد علقت الصحيفة الإسبانية "من البداية كان الطريق مليئا بالأشواك، فرح وانزعج وتألم كثيرا حد البكاء، كان عرضة للسخرية من الجميع والآن أصبح أفضل لاعب في العالم، يبدو أنه ومنذ سنوات يلعب من أجل الانتقام لنفسه".

بدأ فينيسيوس مسيرته مع ريال مدريد بين الكاستيا والفريق الأول، خاض مع الرديف 5 مباريات وسجل 4 أهداف، ثم قرر المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري تصعيده إلى الكبار.

أظهر فيني بعضا من إمكانياته لكن ظروف الفريق ككل لم تساعده، حيث تعرض لإصابة في مارس/آذار 2019 أنهت موسمه مبكرا وفيه سجل 3 أهداف.

في موسمه الثاني كان تطور فينيسيوس أبطأ من المتوقع حيث لم يتحول إلى لاعب أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي كلفه بأدوار ثانوية.

زادت حدة الانتقادات الموجهة للبرازيلي والتي وضحت بعد تسجيل هدفا في مرمى أوساسونا حيث انفجر بعده بالبكاء، الصادم أن وسائل الإعلام بدأت تتحدث عن إمكانية خروجه في الشتاء على سبيل الإعارة.

Vini Jr’s rise to the top of football is incredible.

I remember that moment against Osasuna, where he scored and broke down from sheer relief – it showed how much he wanted to succeed.

Now he’s seen as the very best in the world. Persistence. pic.twitter.com/F6qzB3vZFD

— Hasan Karim (@TheHasKarim) December 17, 2024