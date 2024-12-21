موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي المصري مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى استعادة ثقة جماهيره التي اهتزت في الأيام الأخيرة بعدما ودّع -على يد باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في مباراة قبل النهائي- كأس القارات للأندية الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأمل الأهلي في تحقيق فوز أفريقي يعيد الهدوء للفريق قبل الارتباطات المقبلة.

ويأتي المارد الأحمر ثانيا في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز على ملعب أبيدجان العاجي 4-2 بالقاهرة وتعادل سلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في جوهانسبرغ.

ويملك شباب بلوزداد 3 نقاط من فوز خارج أرضه على ملعب أبيدجان 1-0 وخسارة بملعبه 2-1 من أورلاندو بايرتس الذي يتصدر المجموعة بـ5 نقاط بعدما تعادل 1-1 في مباراة الجولة الثالثة مع الفريق العاجي في أبيدجان.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد -يوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الثاني- على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق السابعة مساء (19:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، السادسة مساءً (18:00) بتوقيت القاهرة.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القناة التالية:

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beIN Sports HD 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد سلبيا في آخر مواجهتين في العامين الحالي والماضي ضمن دوري أبطال أفريقيا. ويعود فوز الفريق المصري الأخير إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2001، حين جدد فوزه بالنتيجة عينها قبلها بشهرين في طريقه إلى التتويج بلقبه الثالث.