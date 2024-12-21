طول لحية فيوري يثير جدلا قبل نزاله ضد أوسيك

ذكر موقع سكاي سبورتس أن الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك وفريقه طلبوا من البريطاني تايسون فيوري قص لحيته قبل مباراة في الوزن الثقيل.

ويتواجه أوسيك وفيوري مساء اليوم السبت بالرياض السعودية، في نزال العودة على اللقب العالمي الموحد، بعد 7 أشهر من فوز الأوكراني في مايو/أيار الماضي.

ولكن قبل هذا الصدام بين عملاقي الوزن الثقيل، حيث ستكون فيه 3 أحزمة عالمية على المحك، نشأ خلاف حول لحية فيوري.

وأشار المصدر نفسه أن معسكر الأوكراني أوسيك طلب من الحكام قص لحية فيوري، لكن المسؤولون أعلنوا أن فيوري لن يكون ملزما بحلق لحيته.

وقال ماوريسيو سليمان (رئيس مجلس الملاكمة العالمي) أحد الاتحادات الثلاثة التي ستمنح الحزام اليوم "هناك لوائح وقامت لجنة الملاكمة بفحص فيوري: لا توجد مشكلة".

ومع ذلك، فإن معسكر أوسيك ليس لديه نفس التفسير، حيث يعتقد أن شعر لحية فيوري يمكن أن يفيده بطريقة ما في تخفيف "تأثير الضربات أو مسارها" أو يمكن أن "يسبب خدوشا في وجه منافسه خلال الالتحام. لذا، يجب تقليم لحية تايسون. وسنعمل على المضي قدمًا في هذا الأمر".

وفي الملاكمة الاحترافية، عادة ما يتعين على الملاكم أن يحافظ على لحيته مشذبة وبطول معين، لذا لا يمكن استخدام اللحية القصيرة على سبيل المثال لأنها ربما تتسبب في إلحاق ضرر بوجه الخصم. وفي هذه الحالة، تساءل فريق أوسيك عما إذا كانت لحية فوري الكاملة قادرة على تخفيف الضربة.

فرق كبير في الوزن

من جهته اعتبر فرانك وارن (مُروّج نزالات الملاكمة) أن مثل هذه المطالب بمثابة "الحرب النفسية" التي تسبق المواجهة.

إعلان

كما اختلف المعسكران في الساعات الأخيرة حول اختيار القاضي الذي سيحل محل فرناندو باربوسا الذي سيغيب بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وبفضل فوزه على فيوري في مايو/أيار الماضي، تمكن أوسيك من إعادة توحيد الأحزمة الأربعة الرئيسية بالوزن الثقيل، للمرة الأولى منذ عام 1999. ولكن حزام الاتحاد الدولي للملاكمة هذا السبت لن يكون على المحك لأنه ذهب إلى دانييل دوبوا الفائز على أنتوني جوشوا.

ولا يزال أوسيك "ذو الشارب" يحتفظ بسجله خاليا من الهزيمة خلال 22 نزالًا احترافيًا، ولكنه لن يتمتع بميزة الوزن اليوم حيث بلغ وزنه 102.5 مقابل 127.46 كيلوغراما لخصمه فيوري.