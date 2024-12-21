شاهد.. وضع سيتي يتدهور بخسارة جديدة في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب تدهوره أكثر فأكثر، وذلك بسقوطه على أرض أستون فيلا 1-2 السبت في المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليتلقى تاسع هزيمة له في آخر 12 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جون دوران في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني سجل مورغان روجيرس الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 65، قبل أن يسجل فيل فودين هدف حفظ ماء الوجه لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وواصل مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة بالبطولة، نتائجه السلبية، بعدما تلقى خسارته التاسعة في آخر 12 مباراة بكافة المسابقات، مقابل فوز وحيد وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس.

في المقابل، حقق أستون فيلا انتصاره الثالث في آخر 5 مباريات، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس. وبات هذا الانتصار هو الثامن لأستون فيلا في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في 4.

رقم سلبي

وباتت هذه الخسارة هي السادسة في الدوري الممتاز والثالثة على التوالي في كافة البطولات بعد الخسارة أمام يوفنتوس 0-2 في دوري أبطال أوروبا، وأمام مانشستر يونايتد 1-2 في ديربي مدينة مانشستر بالدوري الإنجليزي.

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واهتزت شباك سيتي للمرة الـ25 في 11 مباراة منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، أي أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى، كما تلقى أكثر من هدف في 8 مباريات متتالية خارج الديار ضمن كافة المسابقات لأول مرة منذ سلسلة مايو/أيار-أكتوبر/تشرين الأول 2001 بحسب "بي بي سي".