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تفاصيل العقد "الضخم" بين برشلونة ونايكي

A FC Basel (FCB) jersey (L) is seen next to a Barcelona's jersey during an exhibition organised by the Swiss team ahead of their Champions League Group C encounter with Barca in Basel October 20, 2008. After years of inspiring football fans around the world, FC Barcelona will on Wednesday face the lesser-known Swiss club which claims to have been the inspiration behind the creation of the Spanish giants. Swiss champions FC Basel have organised an exhibition at their stadium museum ahead of the Champions League Group C encounter, showing how businessman and former Basel player Hans Gamper migrated to Spain before founding FC Barcelona in 1899. Photo taken October 20, 2008. To match feature SOCCER-CHAMPIONS/BARCELONA-BASEL REUTERS/Christian Hartmann (SWITZERLAND)
القيمة المالية للعقد بين برشلونة ونايكي بلغت مليارا و700 مليون يورو يُضاف إليها 158 مليونا كمكافأة توقيع (رويترز)
21/12/2024

كشف نادي برشلونة الإسباني عن تفاصيل عقده الجديد مع شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية الذي صُنّف بأنه "أفضل عقد في تاريخ كرة القدم".

وصادقت الجمعية العمومية لبرشلونة على العقد الجديد مع نايكي بعد تصويت 419 عضوا بالموافقة مقابل 27 صوتوا بالرفض في وقت بلغت فيه الأصوات الفارغة 22 صوتا.

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وبلغت القيمة المالية للعقد مليارا و700 مليون يورو يُضاف إليها 158 مليونا كمكافأة توقيع وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، علما بأن العقد ممتد حتى عام 2038.

وأوضح فيران أوليفي أمين الصندوق في برشلونة أن العقد الجديد سيمكّن النادي من حل أزمة التراخيص بالإضافة إلى أن تطوير شركة (BLM) التي أطلقها النادي في عهد الرئيس السابق جوزيب ماريا باتوميو عام 2016 الخاصة بإصدار التراخيص والترويج لمنتجات النادي، سيتسارع بشكل كبير.

ومن أبرز ما ينص عليه العقد الجديد بين برشلونة ونايكي:

  • مكافآت للفريق الأول على الألقاب، ولن تكون هناك عقوبات مالية في عدم الفوز بها.
  • مكافآت الألقاب ستكون متساوية بين الرجال والنساء.
  • تحتفظ نايكي بخيار إجراء رعايات حصرية مع الفرق النسائية.
  • إنشاء علامة تجارية مشتركة بين برشلونة ونايكي.
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وبخصوص النقطة الأخيرة قال أوليفي "سيكون لدينا حقوق خاصة بنا لإنشاء علامتنا التجارية ذات العلامة الواحدة، وفي نفس الوقت سنتعاون سويا من أجل نمو العلامات التجارية الحالية".

ويسمح هذا الاتفاق لبرشلونة باستعادة السيطرة الكاملة على عمليات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية العالمية وفتح متاجر جديدة، وهذا سيساعد النادي على النمو الاقتصادي.

وعلى الجهة الأخرى ستحظى شركة نايكي بالعديد من الامتيازات أهمها الظهور الدائم على لوحات الرعاية والإعلان داخل ملعب برشلونة وعلى مقاعد البدلاء وفي المدينة الرياضية أيضا، كما سيحق لها الوصول إلى رياضيي النادي وإجراء المقابلات معهم.

وستتمتع الشركة بحضور دائم في مناطق الشخصيات المهمة (VIP) والمشاركة في الأصول الرقمية للنادي، كما ستطلق نايكي اسمها على إحدى الغرف الفاخرة الجديدة في ملعب كامب نو فضلا عن حصولها على مساحة مميزة للإعلان والترويج.

وبيّن أوليفي "ستتكفل نايكي بدعم عمليات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والإمداد العالمي، هذا سيساعد على نمو (BLM) بشكل مذهل، علما أن الشركة لديها إيرادات تصل إلى 110 ملايين وتصل أحيانا إلى 150 مليونا، هذه أخبار رائعة لبرشلونة".

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وعلقت صحيفة "آس" على العقد بالقول "إنه الأفضل في التاريخ، الأفضل الذي يمتلكه أي ناد لكرة القدم في العالم، ليس فقط من حيث القيمة بل بسبب النمو والتطور الذي ستشهده السنوات المقبلة".

المصدر : الصحافة الإسبانية

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