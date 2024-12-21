تفاصيل العقد "الضخم" بين برشلونة ونايكي

كشف نادي برشلونة الإسباني عن تفاصيل عقده الجديد مع شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية الذي صُنّف بأنه "أفضل عقد في تاريخ كرة القدم".

وصادقت الجمعية العمومية لبرشلونة على العقد الجديد مع نايكي بعد تصويت 419 عضوا بالموافقة مقابل 27 صوتوا بالرفض في وقت بلغت فيه الأصوات الفارغة 22 صوتا.

Los socios y las socias compromisarios ratifican el nuevo contrato con Nike ✅ Votos a favor: 419

❌ Votos en contra: 27

⚪ Votos en blanco: 22 pic.twitter.com/ckRxZf28fh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 21, 2024

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وبلغت القيمة المالية للعقد مليارا و700 مليون يورو يُضاف إليها 158 مليونا كمكافأة توقيع وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، علما بأن العقد ممتد حتى عام 2038.

وأوضح فيران أوليفي أمين الصندوق في برشلونة أن العقد الجديد سيمكّن النادي من حل أزمة التراخيص بالإضافة إلى أن تطوير شركة (BLM) التي أطلقها النادي في عهد الرئيس السابق جوزيب ماريا باتوميو عام 2016 الخاصة بإصدار التراخيص والترويج لمنتجات النادي، سيتسارع بشكل كبير.

ومن أبرز ما ينص عليه العقد الجديد بين برشلونة ونايكي:

مكافآت للفريق الأول على الألقاب، ولن تكون هناك عقوبات مالية في عدم الفوز بها.

مكافآت الألقاب ستكون متساوية بين الرجال والنساء.

تحتفظ نايكي بخيار إجراء رعايات حصرية مع الفرق النسائية.

إنشاء علامة تجارية مشتركة بين برشلونة ونايكي.

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وبخصوص النقطة الأخيرة قال أوليفي "سيكون لدينا حقوق خاصة بنا لإنشاء علامتنا التجارية ذات العلامة الواحدة، وفي نفس الوقت سنتعاون سويا من أجل نمو العلامات التجارية الحالية".

El FC Barcelona aprueba en una asamblea de compromisarios extraordinaria la ratificación del nuevo contrato con la multinacional estadounidense Nike hasta 2038.https://t.co/HYXt4k8v8d pic.twitter.com/7phykKxprN — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 21, 2024

ويسمح هذا الاتفاق لبرشلونة باستعادة السيطرة الكاملة على عمليات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية العالمية وفتح متاجر جديدة، وهذا سيساعد النادي على النمو الاقتصادي.

وعلى الجهة الأخرى ستحظى شركة نايكي بالعديد من الامتيازات أهمها الظهور الدائم على لوحات الرعاية والإعلان داخل ملعب برشلونة وعلى مقاعد البدلاء وفي المدينة الرياضية أيضا، كما سيحق لها الوصول إلى رياضيي النادي وإجراء المقابلات معهم.

وستتمتع الشركة بحضور دائم في مناطق الشخصيات المهمة (VIP) والمشاركة في الأصول الرقمية للنادي، كما ستطلق نايكي اسمها على إحدى الغرف الفاخرة الجديدة في ملعب كامب نو فضلا عن حصولها على مساحة مميزة للإعلان والترويج.

🔥 Masiva ratificación al "histórico" acuerdo del Barça con Nike 🔍 La votación de los compromisarios ha deparado un 'sí' del 89,52% (419 votos a favor del total de 468) y sólo un 5,77% (27) en contra y un 4,71% en blanco (22) ✍️ @gbsans https://t.co/Qw4lLdF8jI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 21, 2024

وبيّن أوليفي "ستتكفل نايكي بدعم عمليات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والإمداد العالمي، هذا سيساعد على نمو (BLM) بشكل مذهل، علما أن الشركة لديها إيرادات تصل إلى 110 ملايين وتصل أحيانا إلى 150 مليونا، هذه أخبار رائعة لبرشلونة".

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وعلقت صحيفة "آس" على العقد بالقول "إنه الأفضل في التاريخ، الأفضل الذي يمتلكه أي ناد لكرة القدم في العالم، ليس فقط من حيث القيمة بل بسبب النمو والتطور الذي ستشهده السنوات المقبلة".