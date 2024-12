تفاصيل جديدة بشأن الجروح التي ظهرت على وجه غوارديولا

كشف صحفي إسباني شهير عن السبب الحقيقي للجروح الدامية التي ظهرت على وجه مواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تعادل "السيتيزنز" أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وظهر غوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد تلك المباراة وعلى وجهه بعض الجروح والندوب، وبدا غاضبا من نتيجة التعادل (3-3)، خاصة أن فريقه فرط في تقدم مريح استقر عند 3-0 قبل أن يستقبل 3 أهداف في الربع ساعة الأخيرة.

وعاد الصحفي والمؤلف الإسباني غويليم بلاغي للحديث عن هذه اللقطة وكشف تفاصيل جديدة حول ما حدث في ذلك اليوم.

وقال بلاغي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "هل تعلمون أنه يحك رأسه؟ لا تسألوني لماذا، ولكن هذه دليل على العصبية".

وأضاف "في العادة لا يحدث شيء (جروح)، لكن في ذلك اليوم كان لدى بيب ظفر حاد، وقد تسبب ذلك في جرح أعلى أنفه".

وأوضح "إذا كنتم تذكرون ذلك اليوم فقد بدأ تلك المباراة (َضد فينورد) بغطاء على الأنف، وذلك لأنه في اليوم السابق دخل في جدال مع كايل ووكر حول طريقة لعب الفريق والمكان الذي يجب أن يتمركز فيه اللاعب الإنجليزي".

وتابع "حينها شعر غوارديولا بالتوتر وقام بحك أنقه فجُرح، ووضع غطاء عليه وكان ذلك في مكتبه الخاص".

What happened with Pep Guardiola and ‘those marks on his head’?

I share the story behind those scratches in the latest #CoffeeWithGuillem LIVE, where I talk exclusively about Pep Guardiola and the situation at Man City. pic.twitter.com/LQy9VPU80I

— Guillem Balague (@GuillemBalague) December 20, 2024