الكويت تتعادل مع عمان في المباراة الافتتاحية بخليجي 26

اكتفى منتخب الكويت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام نظيره العماني في مباراة الافتتاح لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 26، اليوم السبت.

لم يستغل منتخب الكويت تقدمه في النتيجة وسط جماهيره في ملعب جابر الأحمد الدولي بهدف سجله يوسف ناصر في الدقيقة 34.

بل أدرك منتخب عمان التعادل بهدف لعصام الصبحي في الدقيقة 42 ليحصل كل فريق على نقطة في بداية مشوارهما بالمجموعة الأولى.

ولم ينجح منتخب الكويت أيضا في كسر عقدة تاريخية، حيث لم يحقق الفوز على نظيره العماني منذ 26 عاما، وذلك منذ الفوز بنتيجة 5-1 في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 1998 ضمن بطولة خليجي 14.

وبعدها حقق منتخب عمان 10 انتصارات وخرج الفريقان بالتعادل 5 مرات، في مختلف البطولات القارية والخليجية.

وسيلعب منتخب الكويت مباراته الثانية أمام الإمارات يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيلتقي منتخب عمان أمام قطر بطل آخر نسختين من كأس أمم آسيا.

إعلان

استحوذ منتخب الكويت على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى في أول نصف ساعة من اللقاء في ظل تكتل مدافعي عمان أمام زميلهم حارس المرمى.