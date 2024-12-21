الإحصائيات تدعم برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

بالنظر إلى النتائج الرائعة التي حققها برشلونة الإسباني في الموسم الجاري أمام الكبار، يبدو الفريق الكتالوني مرشحا لتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

بعد سلسلة من النتائج السلبية آخرها الخسارة أمام ليغانيس في الأسبوع الماضي، يستضيف برشلونة ضيفه أتلتيكو مدريد مساء اليوم على ملعب مونتجويك في قمة الجولة الـ18 من الليغا وهي آخر مباراة للفريقين في العام الجاري.

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وتأتي القمة الإسبانية في وقت يمر فيه برشلونة بأسوأ لحظات الموسم لكن البلوغرانا ينتفض أمام الكبار ويتحول إلى فريق من الصعب هزيمته وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، في إشارة منها إلى فوز البارسا على بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين (4-1 و3-2) على التوالي بدوري أبطال أوروبا، وعلى ريال مدريد (4-0) في كلاسيكو الليغا.

وأوضحت أن النقاط التي أهدرها برشلونة محليا منذ بداية الموسم جاءت أمام منافسين أقل قوة من أتلتيكو مدريد، وجميعهم ليسوا حاليا في المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية، حيث خسر أمام أوساسونا التاسع (2-4) وريال سوسيداد السابع (0-1) ولاس بالماس الـ14 (1-2) وليغانيس الـ15 (0-1).

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كما تعادل برشلونة (2-2) مع سيلتا فيغو وريال بيتيس وهما صاحبا المركزين الـ13 والعاشر على التوالي.

وفي دوري أبطال أوروبا لعب برشلونة 6 مباريات فاز في 5 منها وخسارته الوحيد جاءت على يد موناكو الفرنسي (1-2) الذي يحتل حاليا المركز الـ16 في ترتيب المجموعة الموحدة في البطولة الأوروبية العريقة.

في هذه الأثناء، استعرضت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بعض الإحصائيات المتعلقة بمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، تصب معظمها في صالح الفريق الكتالوني لكن تبقى النتيجة النهائية مرهونة بواقع الميدان.

وتاليا بعض الأرقام الخاصة بالمباراة:

فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد في المباريات الخمس الأخيرة بالدوري الإسباني، وفي حال فوزه الليلة سيعادل أفضل سلسلة من الانتصارات المتتالية ضد "الروخي بلانكوس" في الليغا.

لم يفز أتلتيكو مدريد على برشلونة في آخر 18 مباراة خارج ملعبه بالدوري الإسباني (تعادل 5 وخسر 13).

لم تهتز شباك برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في آخر 4 مباريات جمعتهما بالليغا.

لم يفز دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد خارج أرضه على برشلونة في أي من مبارياته الـ12 الأخيرة (تعادل 4 وخسر 8).

سيميوني بالذات سيلعب مباراة الليلة ضد نظيره الألماني هانزي فليك (الموقوف) وهو المدرب الـ11 لبرشلونة منذ تولي الأرجنتيني تدريب أتلتيكو مدريد منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 خلفا للإسباني غريغوريو مانزانو، حسب "ماركا".

ومنذ استلام سيميوني تدريب الروخي بلانكوس مرّ على دكة بدلاء برشلونة كل من:

بيب غوارديولا

تيتو فيلانوفا

جوردي رورا

تاتا مارتينو

لويس إنريكي

إرنستو فالفيردي

كيكي سيتيين

رونالد كومان

سيرجي بارخوان

تشافي هيرنانديز

هانزي فليك

وخلال هذه الفترة قاد سيميوني أتلتيكو مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين (2013-2014 و2020-2021)، بالإضافة إلى 4 ألقاب أوروبية هي الدوري الأوروبي (2) وكأس السوبر الأوروبي (2).

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وفي الوقت نفسه لن تكون المواجهة بين سيميوني فليك هي الأولى بين المدربين، إذ تواجها مرتين من قبل في دوري أبطال أوروبا حين كان الألماني مدربا لبايرن ميونخ وذلك في دور المجموعات لموسم 2020-2021، وفيهما فاز العملاق البافاري في مباراة (4-0) وتعادل في الأخرى (1-1).

ويتصدر برشلونة حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة وهو ما يزيد من أهمية قمة مونتجويك، كما يلاحقهما ريال مدريد الثالث برصيد 37 نقطة مع مباراة متبقية أيضا.