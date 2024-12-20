توني كروس ينشر جائزته الجديدة بعد يوم من اعتزاله الحياة العامة

عاد توني كروس إلى تطبيق إنستغرام بعد يوم واحد فقط من إعلانه نيته الانسحاب من الحياة العامة لفترة.

ونشر نجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا السابق (34 عاما) صورته مع جائزته الرائعة التي حصل عليها من صحيفة "توتو سبورت" الرياضية الإيطالية بعد أن تم التصويت له كأفضل لاعب ذهبي لعام 2024 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعرب كروس -الذي توج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014- عن امتنانه للصحيفة و"لجنة التحكيم الأسطورية من اللاعبين العالميين السابقين" الذين كان من بينهم الألماني لوثار ماتيوس والأوكراني أندريه شيفتشينكو والإيطالي أليساندرو كوستاكورتا لاختياره كأفضل لاعب في عام 2024.

وفاز النجم الإسباني الواعد لامين يامال جناح فريق برشلونة بجائزة الفتى الذهبي المرموقة التي تقدمها الصحيفة الإيطالية الشهيرة لأفضل لاعب شاب.

وكتب كروس "أعدكم بأنني سأتوقف عن نشر الجوائز قريبا"، مضيفا "لا أعتبر أيا من هذه الجوائز أمرا مسلّما به".

وتوج رودري نجم وسط منتخب إسبانيا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كأفضل لاعب في العالم هذا العام.

كما اختير مؤخرا البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب راقصي السامبا كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحصد كروس لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، ثم اعتزل كرة القدم بعد خروج منتخب ألمانيا أمام إسبانيا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي استضافتها ألمانيا وتوج بلقبها منتخب "الماتادور" في صيف العام الحالي.

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يذكر أن كروس قال في تصريحات لبرنامجه الصوتي أمس الأربعاء "أريد فقط أن أحصل على بعض الوقت لنفسي، لا أرغب بالضرورة في أن يظهر اسمي أو أن يتم الاستشهاد بي في الصحف خلال الأشهر القليلة المقبلة".