ترتيب صادم لرونالدو بقائمة أفضل 100 لاعب في العالم

حل الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي في مركز متأخر ضمن قائمة صحيفة "غارديان" لأفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024.

ومنذ إنشائها في عام 2012، فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة 5 مرات، في حين فاز بها رونالدو مرتين.

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وتكشف الصحيفة البريطانية كل يوم عن جزء من هذه القائمة على أن تنشرها كاملة يوم الجمعة.

ويحتل "الدون" المركز الـ42 في القائمة رغم المستويات العالية التي قدمها الموسم الماضي. متراجعا 15 مركزا عن تصنيفه لعام 2023، حيث حل في المرتبة 27.

وأرجع الصحفي الإنجليزي في غارديان جون دوردن تراجع ترتيب رونالدو إلى غياب الألقاب في موسم 2023-2024.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الـ11 رغم الأهداف الغزيرة التي ساهم في تسجيلها لفريق ليفربول منذ بداية السنة، على الصعيدين المحلي والقاري، وتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال النصف الأول من موسم 2024-2025.

لكنه رغم ذلك حصل على تقييم أفضل من الأسطورة ليونيل ميسي في المركز الـ27، على الرغم من تتويجه بلقب كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين ومستوياته الكبيرة مع فريقه إنتر ميامي الأميركي.

ومن المنتظر أن يتم الكشف الجمعة عن أسماء اللاعبين الذين احتلوا المراكز الـ10 الأولى في القائمة.

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فيما يلي قائمة "غارديان" لأفضل 100 لاعب لعام 2024 حتى الآن:

100- مارسيل سابيتزر – بوروسيا دورتموند الألماني.

99- يوليان براندت – بوروسيا دورتموند الألماني.

98- أليكسندر ميتروفيتش – الهلال السعودي.

97- ريكاردو كالافيوري – أرسنال الإنجليزي.

96- مايك ماينان – ميلان الإيطالي.

95- كريستيان بوليسيتش – ميلان الإيطالي.

94- سافينيو – مانشستر سيتي الإنجليزي.

93- دوشان فلاهوفيتش – يوفنتوس الإيطالي.

92- غريغور كوبيل – بوروسيا دورتموند الألماني.

91- أوناي سيمونز – أتلتيك بلباو الإسباني.

90- أليكسندر إيزاك – نيوكاسل الإنجليزي.

89- إدواردو كامافينغا – ريال مدريد الإسباني.

88- برادلي باركولا – باريس سان جيرمان الفرنسي.

87- جوليس كوندي – برشلونة الإسباني.

86- دافيد رايا – أرسنال الإنجليزي.

85- مايكل أوليس – بايرن ميونيخ الألماني.

84- كودي خاكبو – ليفربول الإنجليزي.

83- كريستيان روميرو – توتنهام الإنجليزي.

82- أندري لونين – ريال مدريد الإسباني.

81- باو كوبارسي – برشلونة الإسباني.

80- جورجي مامارداشفيلي – فالنسيا الإسباني.

79- أليسون بيكر – ليفربول الإنجليزي.

78- كاي هافيرتز – أرسنال الإنجليزي.

77- خاميس رودريغيز – رايو فايكانو الإسباني.

76- غوشوا كيميتش – بايرن ميونخ الألماني.

75- جوناثان تاه – باير ليفركوزن الألماني.

74- فيكتور أوسيمين – غلطة سراي التركي.

73- جوناثان ديفيد – ليل الفرنسي.

72- مارك كوكوريا – تشلسي الإنجليزي.

71- أنخل دي ماريا – بنفيكا البرتغالي.

70- ألفارو موراتا – ميلان الإيطالي.

69- تشافي سيمونز – لايبزيغ الألماني.

68- كايل ووكر – مانشستر سيتي الإنجليزي.

67- ماركوس تورام – إنتر ميلان الإيطالي.

66- أليكسندر أرنولد – ليفربول الإنجليزي.

65- ماتس هوملز – روما الإيطالي.

64- جيريمي فريمبونغ – ليفركوزن الألماني.

63- برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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62- فيكتور بونيفاس – باير ليفركوزن الألماني.

61- رافاييل لياو – ميلان الإيطالي.

60- سون هيونغ مين – توتنهام الإنجليزي.

59- عمر مرموش – آينتراخت فرانكفورت الألماني.

58- لوكا مودريتش – ريال مدريد الإسباني.

57- غابرييل ماغالهايس – أرسنال الإنجليزي.

56- أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان الفرنسي.

55- خوليان ألفاريز – أتلتيكو مدريد الإسباني.

54- أولي واتكينز – أستون فيلا الإنجليزي.

53- فيديريكو ديماركو – إنتر ميلان الإيطالي.

52- أليساندرو باستوني – إنتر ميلان الإيطالي.

51- تيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني.

50- إيدرسون مورايش – مانشستر سيتي.

49- خفيتشا كفاراتسخيليا – نابولي الإيطالي.

48- أرتيم دوفبيك – روما الإيطالي.

47- فيتينيا – باريس سان جيرمان الفرنسي.

46- نيكولو باريلا – إنتر ميلان الإيطالي.

45- جوسكو غفارديول – مانشستر سيتي الإنجليزي.

44- فابيان رويز – باريس سان جيرمان الفرنسي.

43- سيرهو غويراسي – بوروسيا دورتموند الألماني.

42- كريستيانو رونالدو – النصر السعودي.

41- أنطوان غريزمان – أتلتيكو مدريد الإسباني.

40- برناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي.

39- بيدري غونزاليس – برشلونة الإسباني.

38- أليكسيس ماك أليستر – ليفربول الإنجليزي.

37- لويس دياز – ليفربول الإنجليزي.

36- كيفن دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي.

35- روبن دياز – مانشستر سيتي الإنجليزي.

34- ديكلان رايس – أرسنال الإنجليزي.

33- أليكس غريمالدو – ليفركوزن الألماني.

32- هاكان تشالهان أوغلو – إنتر ميلان الإيطالي.

31- رودريغو غوس – ريال مدريد الإسباني.

30- فيرجيل فان دايك – ليفربول الإنجليزي.

29- فيكتور غيوكيريس – سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

28- ويليام صاليبا – أرسنال الإنجليزي.

27- ليونيل ميسي – إنتر ميامي الأميركي.

26- غرانيت تشاكا – ليفركوزن الألماني.

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25- رافينيا – برشلونة الإسباني.

24- أنطونيو رودريغر – ريال مدريد الإسباني.

23- إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي.

22- أديمولا لوكمان – أتالانتا الإيطالي.

21- روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة الإسباني.

20- فيدي فالفيردي – ريال مدريد الإسباني.

19- جمال موسيالا – بايرن ميونخ الألماني.

18- مارتن أوديغارد – أرسنال الإنجليزي.

17- داني أولمو – برشلونة الإسباني.

16- توني كروس – ريال مدريد الإسباني.

15- فيل فودين – مانشستر سيتي الإنجليزي.

14- نيكو ويليامز – أتلتيك بلباو الإسباني.

13- بوكايو ساكا – أرسنال الإنجليزي.

12- كولر بالمر – تشلسي الإنجليزي.

11- محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي.