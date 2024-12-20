ريال مدريد ملك النهائيات الأوروبية والعالمية

بعد تتويجه بكأس القارات للأندية "إنتركونتننتال" أكد ريال مدريد الإسباني هيمنته على النهائيات الأوروبية والعالمية التي خاضها في القرن الـ21.

وحصد ريال مدريد، الأربعاء الماضي، كأس "إنتركونتننتال" بعد فوزه الصريح على باتشوكا المكسيكي (3-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ريال مدريد يرفع كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™ من استاد لوسيل المونديالي #كأس_القارات_للأندية #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/YOzF5OUFko — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2024

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد نجح في الفوز بـ20 مباراة نهائية من أصل 21 لعبها في أرجاء القارة الأوروبية العجوز والعالم ككل.

ففي عام 2024 وحده انتصر ريال مدريد في جميع النهائيات التي لعبها (3 مباريات)، ففاز على بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا (2-0) وبالنتيجة نفسها هزم أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، وأخيرا ربح باتشوكا في كأس القارات للأندية.

وحقق ريال مدريد نسبة نجاح مذهلة في المباريات النهائية على مستوى أوروبا والعالم، إذ وصل إلى 95.2%، فيما كانت خسارته الوحيدة أمام مواطنه أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي عام 2018.

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نتائج ريال مدريد في المباريات النهائية بدوري أبطال أوروبا في القرن الـ21

خاض ريال مدريد 7 مباريات نهائية في البطولة الأوروبية العريقة في القرن الـ21 فاز فيها جميعا وهي على النحو التالي:

نهائي موسم 2001-2002: فاز ريال مدريد على باير ليفركوزن الألماني (2-1).

نهائي موسم 2013-2014: فاز ريال مدريد على مواطنه أتلتيكو مدريد (4-1).

نهائي موسم 2015-2016: فاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل (1-1).

نهائي موسم 2016-2017: فاز ريال مدريد على يوفنتوس الإيطالي (4-1).

نهائي موسم 2017-2018: فاز ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي (3-1).

نهائي موسم 2021-2022: فاز ريال مدريد على ليفربول (1-0).

نهائي موسم 2023-2024: فاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند الألماني (2-0).

نتائج ريال مدريد في مباريات كأس السوبر الأوروبي في القرن الـ21

خاض ريال مدريد 7 مباريات في كأس السوبر الأوروبي هذا القرن فاز في 6 وخسر واحدة فقط وهي على النحو التالي:

عام 2002: فاز ريال مدريد على فينورد الهولندي (3-1).

عام 2014: فاز ريال مدريد على مواطنه إشبيلية (2-0).

عام 2016: فاز ريال مدريد على إشبيلية بعد التمديد (3-2).

عام 2017: فاز ريال مدريد على مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-1).

عام 2018: خسر ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد (2-4).

عام 2022: فاز ريال مدريد على آينتراخت فرانكفورت الألماني (2-0).

عام 2024: فاز ريال مدريد على أتالانتا الإيطالي (2-0).

نتائج ريال مدريد في المباريات النهائية لكأس العالم للأندية وكأس "إنتركونتننتال" في القرن الـ21

خاض ريال مدريد 7 مباريات نهائية في كأس العالم للأندية وكأس إنتركونتننتال في القرن الـ21 فاز فيها جميعا وهي على النحو التالي: