القبض على لاعب سابق بالدوري الإسباني هارب من السجن

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على تكسوتكسي لاعب أتلتيك بلباو السابق لكرة القدم، الهارب منذ عام 2015 بعد إدانته بتهريب الكوكايين.

وأدين تكسوتكسي واسمه الحقيقي خيسوس إميليو دييز دي مير، الذي لعب لنادي أتليتك بلباو في موسم 1995-1996، بتهريب 950 كيلوغراما من الكوكايين إلى إسبانيا.

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وأفادت مصادر في الشرطة بأن الشرطة الوطنية ألقت القبض في إل بويرتو دي سانتا ماريا (قادش) على لاعب كرة القدم السابق.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنه تم القبض على لاعب كرة القدم السابق في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري من قبل عملاء كانوا يقومون بتفتيش روتيني على الطريق العام.

وأثار اللاعب الشكوك بعد أن قدم معلومات كاذبة للعملاء، الذين اقتدوه إلى مركز الشرطة للتعرف على هويته.

منظمة إجرامية

حُكم على تكسوتكسي بالسجن لمدة 9 سنوات في عام 2014 بتهمة تهريب 950 كيلوغراما من الكوكايين إلى إسبانيا.

وبحسب الحكم الذي أصدرته المحكمة الوطنية وأيدته المحكمة العليا بعد عام، فإن المعتقل كان جزءا من منظمة إجرامية تضم لاعبين آخرين محترفين لكرة القدم.

وأثبت الحكم الذي أصدرته المحكمة الوطنية في إطار عملية "سيكلون" أن اللاعب المعتقل كان عضوا في منظمة إجرامية قامت بين عامي 2008 و2009 بإدخال حاويتين من الأرجنتين، يبلغ مجموع وزنهما 950 كيلوغراما من الكوكايين إلى موانئ الجزيرة الخضراء وفالنسيا.

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وبحسب المحكمة، فإن قيمة المخدرات المضبوطة قد تصل إلى أكثر من 32 مليون يورو في السوق السوداء.

كما أصدرت المحكمة الوطنية في القضية نفسها أحكاما مختلفة على لاعبين سابقين آخرين لكرة القدم، تراوحت بين 5 و12 عاما سجنا.