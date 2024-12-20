موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يسعى فريق برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات والانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف أتلتيكو مدريد ملاحقه المباشر في الجولة الـ18 من المسابقة.

وفي آخر مباراة للفريقين هذا العام يسعى كل منهما إلى تحقيق الانتصار واعتلاء قمة جدول الترتيب بشكل منفرد، ولا سيما أنهما متساويان في عدد النقاط بواقع 38 نقطة لكل فريق، ولكن برشلونة يحتل القمة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

ويتطلع برشلونة إلى استغلال تفوقه في الفترة الأخيرة على أتلتيكو مدريد، إذ فاز في آخر 4 مباريات جمعت بينهما بالدوري في تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول الترتيب.

من جانبه، يدخل أتلتيكو المباراة بحثا عن الثأر لهزائمه الأخيرة أمام برشلونة، إذ يرجع آخر فوز حققه الفريق على برشلونة إلى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2021 عندما فاز بهدفين نظيفين.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء السبت 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتنطلق صفارة البداية الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 12:00 بتوقيت الإمارات.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 3

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

والتقى الفريقان في منافسات الدوري في 174 مباراة كان لبرشلونة الكلمة العليا فيها، إذ حقق الفريق الفوز في 80 مباراة، في حين فاز أتلتيكو في 52، وتعادلا في 42 مباراة.

وفي المجمل، التقى الفريقان في 242 مباراة بكافة المسابقات، إذ فاز برشلونة بـ110 مباريات، وفاز أتلتيكو في 76 مباراة وتعادلا في 56 مباراة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد أتلتيكو مدريد

بينيا، كوندي، كوبارسي، مارتينيز، بالدي، كاسادو، بيدري، أولمو، لوبيز، رافينيا، ليفاندوفسكي.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة ضد برشلونة

أوبلاك، يورينتي، خيمينيز، لينغليت، جالان، سيميوني، دي بول، باريوس، غالاغر، ألفاريز، غريزمان.