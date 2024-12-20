موعد مباراة العراق ضد اليمن في كأس الخليج والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب العراقي مع اليمن في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج "خليجي 26" لكرة القدم التي تستضيفها الكويت في الفترة بين 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي 2024 حتى الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل 2025.

يأمل المنتخب العراقي في الحفاظ على لقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بعدما توج بالنسخة السابقة التي أقيمت في بلاده في عام 2023.

ويدخل المنتخب العراقي النسخة الحالية كحامل للقب ويوجد في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البحرين والسعودية واليمن.

في المقابل، يطمح المنتخب اليمني إلى تقديم أداء مشرف وتحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

أرقام وإحصائيات منتخب "اليمن" في بطولات كأس الخليج 📊#خليجي_زين26 pic.twitter.com/rjUVFkWzEC — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 18, 2024

موعد مباراة العراق ضد اليمن والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، وتنطلق الساعة الـ5:25 مساء (17:25) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة 18:25 بتوقيت الإمارات.

وينقل البث الحي والمباشر عبر القنوات الخليجية التالية:

قناة الكأس 1

قناة دبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة عُمان الرياضية

قناة الكويت الرياضية

قناة دبي الرياضية 1

القناة الرياضية العراقية

قناة البحرين الرياضية

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وفي آخر لقاء جمع بين الفريقين حقق منتخب "أسود الرافدين" فوزا كبيرا بـ5 أهداف في الدور نصف النهائي من النسخة السابقة من البطولة.