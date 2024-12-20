موعد مباراة السعودية ضد البحرين في كأس الخليج والقنوات الناقلة

تخوض السعودية مواجهة قوية ضد البحرين في مستهل مشوارها ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت خلال الفترة بين 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري و3 يناير/كانون الثاني 2025.

ويوجد المنتخبان في المجموعة الأولى التي تضم أيضا العراق واليمن.

ويهدف المنتخب السعودي إلى بداية جيدة قد تقوده إلى الفوز باللقب الذي يغيب عن خزائنه لسنوات، في حين يريد منتخب البحرين الظهور بشكل قوي وتكرار الإنجاز الذي حققه في عام 2019 عندما توج بلقب البطولة.

موعد مباراة السعودية ضد البحرين والقنوات الناقلة

ستقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتنطلق الساعة الـ8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة 21:30 بتوقيت الإمارات.

وينقل البث الحي والمباشر عبر القنوات الخليجية التالية:

قناة الكأس 1

قناة دبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة عُمان الرياضية

قناة الكويت الرياضية

قناة دبي الرياضية 1

القناة الرياضية العراقي

قناة البحرين الرياضية

وفي المواجهات السابقة حقق المنتخب السعودي 18 فوزا مقابل 8 انتصارات للبحرين، وانتهت 12 مباراة بينهما بالتعادل.