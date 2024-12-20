موعد مباراة قطر والإمارات في خليجي 26 والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الإماراتي نظيره القطري في الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26″، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتنتهي في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويتطلع الأبيض الإماراتي لتحقيق لقبه الثالث، في مشاركته الـ25 ببطولة كأس الخليج، علما أنه لم يشارك في النسخة الأولى من البطولة، التي أقيمت بمشاركة 4 منتخبات فقط، قبل أن تتوالى المنتخبات الخليجية للمشاركة في البطولة.

ويأمل المنتخب القطري -الذي سجل حضوره في جميع النسخ الـ25 الماضية- في الظهور بوجه مغاير تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني لويس غارسيا، والتتويج بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حصل على اللقب 3 مرات سابقا.

يتواجد منتخبا قطر والإمارات في المجموعة الأولى بجانب الكويت البلد المضيف وعمان، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور نصف النهائي، الذي يقام يوم 31 ديسمبر الجاري، في حين تقام المباراة النهائية في الثالث من يناير/كانون الأول 2025.

موعد مباراة قطر ضد الإمارات والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح يوم السبت 21 ديسمبر/كانون الأول، وتنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والـ11 بتوقيت الإمارات.

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وينقل البث الحي والمباشر عبر القنوات التالية:

قناة الكأس 1

قناة دبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة عُمان الرياضية

قناة الكويت الرياضية

قناة دبي الرياضية 1

القناة الرياضية العراقية

قناة البحرين الرياضية

والتقى المنتخبان في 35 مباراة بجميع المسابقات، وفاز العنابي في 15 مباراة، والأبيض الإماراتي في 11 مواجهة، في حين انتهت 9 مباريات بالتعادل.