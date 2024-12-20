مبابي: لولا ريال مدريد لما تركت سان جيرمان

اعترف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني أنه كان سيبقى مع باريس سان جيرمان طوال مسيرته الاحترافية لولا انتقاله إلى النادي الملكي.

ورحل مبابي عن باريس سان جيرمان في الصيف الماضي بعد 7 مواسم قضاها مع فريق العاصمة الفرنسية، ثم وقّع لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

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وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "قضيت 7 سنوات في باريس سان جيرمان وكان ذلك بمثابة شرف لي. كنت على علم بمكانتي، أعتقد أنني لم أقل ذلك أو أظهر مشاعري بما فيه الكفاية، لكنني كنت على دراية بمكانتي الكبيرة في النادي".

وأضاف "باريس هو أكبر نادٍ في فرنسا وأحد أفضل الأندية في العالم، وغادرته من أجل الذهاب إلى أكبر نادٍ في العالم (ريال مدريد)، قلت دائما إنه النادي الوحيد الذي سأترك البي إس جي من أجله، ولولا ذلك لبقيت في باريس طوال مسيرتي".

🗣️ Mbappé : "J'ai toujours dit que le Real Madrid était le seul club pour lequel j'aurais quitté le PSG. Si je n'avais pas pu aller au Real Madrid, je serais resté au PSG toute ma vie. J'avais un rêve de jouer ici et j'en suis très heureux." ✅🇫🇷 pic.twitter.com/m6VrxoFBl9 — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) December 19, 2024

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وتابع مبابي "كان لدي حلم اللعب هناك وأنا سعيد للغاية الآن، لكني ما زلت أشاهد مباريات باريس سان جيرمان، لدي هناك أصدقاء وهم يلعبون بشكل جيد في الوقت الحالي".

والتحق مبابي بباريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادما من موناكو في صفقة بلغت 180 مليون يورو، وقبل رحيله إلى ريال مدريد في الصيف الماضي لعب كيليان مع فريقه السابق 308 مباريات في جميع البطولات، سجل خلالها 256 هدفا وقدم 108 تمريرات حاسمة، في حين توج بـ15 لقبا أهمها الدوري الفرنسي في 6 مناسبات.

وسجل مبابي يوم الأربعاء الهدف الأول لريال مدريد في شباك باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية لكأس القارات للأندية "إنتركونتننتال"، ليمهد طريق الفريق الملكي نحو التتويج بالبطولة بعد الفوز بنتيجة (3-0).

مبابي يستعيد ذكريات مونديال قطر في نفس الشباك من سنتين بإحرازه هدف التقدم لريال مدريد #كأس_القارات_للأندية #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/jegPqFHlxu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2024

وبعد المباراة أكد مبابي أن فريقه يتوق لتحقيق مزيد من الألقاب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ريال مدريد سيقاتل من أجل الحصول على الألقاب الخمسة المتبقية هذا الموسم.

وقال مبابي "الأهداف دائما تساعد على الفوز بالألقاب، لكن الأهم دائما هو الفريق، لقد فزنا بلقب مهم للغاية، من الألقاب الـ7 المتاحة فزنا باثنين نحن على الطريق الصحيح".

وتابع "فزنا بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس/آب الماضي والآن كأس إنتركونتننتال، ونتطلع إلى الأشهر الستة المقبلة، علينا أن نبقى متحفزين للحصول على الخمس المتبقية".

وينافس ريال مدريد فيما تبقى من الموسم الحالي 2024-2025 على ألقاب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأخيرا كأس العالم للأندية بشكلها الجديد المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية صيف عام 2025.