قصة العملة المعدنية والذكاء الاصطناعي في نزال فيوري وأوسيك

سيلتقي البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك في نزال العودة للملاكمة في فئة الوزن الثقيل الذي طال انتظاره غدا السبت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقبل يوم واحد من المواجهة الكبيرة بين الملاكمين العملاقين، حصل تغيير في اللحظة الأخيرة يخص حكام النزال بعد انسحاب أحدهم بسبب المرض.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الجمعة أن الحكم فرناندو باربوسا من ميامي لم يتمكن من السفر إلى السعودية والانضمام إلى القاضيين الآخرين، الأميركي باتريك مورلي والبورتوريكي جيراردو مارتينيز.

وعلى ضوء ذلك، تم تعيين ستيف ويسفيلد وإغناسيو روبليس، بديلين محتملين، وسيتم اختيار أحدهما من خلال الاعتماد على طريقة غريبة نوعا ما.

المواجهة الأولى بين أبطال الملاكمة تايسون فيوري وأوليكسندر أوزيك انتهت 🥊

والمواجهة الثانية على الأبواب Usyk2Fury يوم 21 ديسمبر بالرياض 🔥 The first showdown between boxing champions Tyson Fury and Oleksandr Usyk was just the beginning 🥊

Don’t miss the highly anticipated… pic.twitter.com/IxvN2qBKu4 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 18, 2024

العملة المعدنية

اقترح فرانك وارين، مروج الملاكم فيوري، أن قرعة العملة المعدنية ستحدد الحكم البديل لمباراة العودة بين فيوري وأوسيك.

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وقال وارين "هناك قاضيان احتياطيان، وكلاهما سيصلان بالطائرة، ويتعين علينا أن نقرر من سيكون. نحن نريد واحدا منهما والمعسكر الآخر يريد الآخر، لذلك اقترحت أن نقوم بقرعة العملة المعدنية".

واشتبك فيوري وأوسيك في واحدة من أكبر المعارك على الإطلاق في مايو/أيار الماضي بالمملكة العربية السعودية، وفي النهاية فاز الأوكراني بقرار منقسم من القضاة الثلاثة، وأصبح بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع.

حكم يعمل بالذكاء الاصطناعي

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية عن خططه لتعيين حكم من نوع خاص لتقييم مباراة العودة.

ولن يكون الحكم المشار إليه من البشر، بل سيكون حكما افتراضيا يعمل بالذكاء الاصطناعي، وسوف يُقيم المسابقة كجزء من التجربة، لكن حكمه لن يؤثر على النتيجة الرسمية.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight 🤖 Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 🥊… pic.twitter.com/RdslVlBLRC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2024

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه: "للمرة الأولى على الإطلاق، سيتولى قاضٍ مدعوم بالذكاء الاصطناعي مراقبة القتال في تجربة خالية من التحيز والخطأ البشري".

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو للترويج للحكم المدعوم بالذكاء الاصطناعي جاء فيه: "لسنوات عديدة، كانت رياضة الملاكمة تُعرف بمجدها، ولكن في بعض الأحيان يخيم الشك والجدل على هذا المجد. ألم يحن الوقت لتدخل العدالة إلى الحلبة؟".

وأضاف الإعلان "هذا ليس مجرد ذكاء اصطناعي، بل إنه سيحدث ثورة في عالم الملاكمة. إنه عدالة مدعومة بالتكنولوجيا والخبرة البشرية. شاهد الثورة تتكشف في 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي".