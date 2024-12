قصة العملة المعدنية والذكاء الاصطناعي في نزال فيوري وأوسيك

سيلتقي البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك في نزال العودة للملاكمة في فئة الوزن الثقيل الذي طال انتظاره غدا السبت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقبل يوم واحد من المواجهة الكبيرة بين الملاكمين العملاقين، حصل تغيير في اللحظة الأخيرة يخص حكام النزال بعد انسحاب أحدهم بسبب المرض.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الجمعة أن الحكم فرناندو باربوسا من ميامي لم يتمكن من السفر إلى السعودية والانضمام إلى القاضيين الآخرين، الأميركي باتريك مورلي والبورتوريكي جيراردو مارتينيز.

وعلى ضوء ذلك، تم تعيين ستيف ويسفيلد وإغناسيو روبليس، بديلين محتملين، وسيتم اختيار أحدهما من خلال الاعتماد على طريقة غريبة نوعا ما.

The first showdown between boxing champions Tyson Fury and Oleksandr Usyk was just the beginning 🥊 Don’t miss the highly anticipated… pic.twitter.com/IxvN2qBKu4

اقترح فرانك وارين، مروج الملاكم فيوري، أن قرعة العملة المعدنية ستحدد الحكم البديل لمباراة العودة بين فيوري وأوسيك.

وقال وارين "هناك قاضيان احتياطيان، وكلاهما سيصلان بالطائرة، ويتعين علينا أن نقرر من سيكون. نحن نريد واحدا منهما والمعسكر الآخر يريد الآخر، لذلك اقترحت أن نقوم بقرعة العملة المعدنية".

واشتبك فيوري وأوسيك في واحدة من أكبر المعارك على الإطلاق في مايو/أيار الماضي بالمملكة العربية السعودية، وفي النهاية فاز الأوكراني بقرار منقسم من القضاة الثلاثة، وأصبح بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية عن خططه لتعيين حكم من نوع خاص لتقييم مباراة العودة.

ولن يكون الحكم المشار إليه من البشر، بل سيكون حكما افتراضيا يعمل بالذكاء الاصطناعي، وسوف يُقيم المسابقة كجزء من التجربة، لكن حكمه لن يؤثر على النتيجة الرسمية.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight 🤖 Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 🥊… pic.twitter.com/RdslVlBLRC

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2024