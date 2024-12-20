ضربة أخرى جديدة تفاقم أزمة مانشستر سيتي

تلقى مانشستر سيتي ضربة جديدة بعد تعرض مدافعه البرتغالي روبن دياز لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق كشف عن إصابة عضلية للمدافع البرتغالي الدولي، إذ شعر بها في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر يونايتد في الديربي الأسبوع الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي "بعد 75 دقيقة أمام مانشستر يونايتد شعر بشيء ما"، مضيفا "إنه قوي وأراد البقاء على أرض الملعب، لكنه الآن مصاب".

وأوضح غوارديولا أيضا أن البرازيلي إيدرسون حارس المرمى مشكوك في مشاركته أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي غدا السبت.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يأمل فيه سيتي -الذي خسر 8 مباريات في آخر 11 مباراة خاضها بكل البطولات وحقق فوزا وحيدا- أن يبدأ في إيجاد حلول لأزمة الإصابات المتوالية.

وعاد الثنائي جون ستونز وماتيو كوفاسيتش إلى المشاركة، إذ ظهرا على مقاعد البدلاء في مواجهة مانشستر يونايتد، في حين قد يعود المدافع مانويل أكانجي إلى المشاركة من خلال مباراة أستون فيلا.

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وقال غوارديولا "عاد مانويل أكانجي وجون ستونز إلى التدريب في الأيام الماضية، وهذا أمر رائع بالنسبة لنا، كلما زاد عدد العائدين من الإصابة كان ذلك أفضل".

وعاد المدافع ريكو لويس من الإيقاف، لكن المدافع الآخر ناثان آكي سيواصل الغياب بسبب مشكلة في الفخذ، في حين يتواصل الغياب الطويل للثنائي رودري وأوسكار بوب.

ويحل سيتي ضيفا على أستون فيلا غدا السبت آملا في تصحيح مساره في أسوأ سلسلة نتائج بمسيرة غوارديولا التدريبية، ليحتل الفريق المركز الخامس بترتيب الدوري، إذ فاز مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات.