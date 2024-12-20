شاهد.. الدحيل يهزم العربي ويتوج بلقب كأس نجوم قطر

تُوّج نادي الدحيل بلقب كأس نجوم قطر لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على العربي اليوم الجمعة في المباراة النهائية بملعب سحيم بن حمد بنادي قطر.

وقام الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر هاني طالب بلان بتتويج الدحيل بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، والعربي بالميدالية الفضية.

وجاء هدفا الدحيل في الشوط الأول للمباراة، وسجلهما مايكل أولونغا وبنجامين بوريجو في الدقيقتين الـ27 والـ39.

وردّ العربي بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله إسحاق الحاج في الدقيقة الـ55.

وأتيحت فرصة ثمينة أمام العربي للتعادل قرب النهاية، لكن المهاجم علاء الدين حسن أهدر ركلة جزاء للفريق في الدقيقة الـ80.

وأحرز الدحيل اللقب في الوقت الذي يفتقد فيه الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب الفريق جهود العديد من لاعبيه لانشغالهم بالمشاركة الدولية، إذ ستنطلق منافسات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) في الكويت غدا السبت.

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وكان الدحيل قد تأهل إلى النهائي بالفوز على الوكرة 3-1 في مباراة امتدت لوقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في حين تأهل العربي بالفوز على أم صلال 2-1، في إعادة لنهائي العام الماضي الذي خسره بركلات الترجيح.