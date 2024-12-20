زياش: غلطة سراي انتهى بالنسبة لي وأريد الرحيل

أبدى الجناح المغربي حكيم زياش، المنتقل إلى غلطة سراي الصيف الماضي بعد إعارته من تشلسي، رغبته في الرحيل عن النادي التركي في فترة الانتقالات الشتوية، قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

ولم يستخدم الجناح المغربي لغة خشبية عندما سئل عن مستقبله مع الفريق وقال للصحفي التركي هالوك يوريكلي في تصريح نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: "انتهى غلطة سراي بالنسبة لي. لا أريد اللعب هنا بعد الآن. سأغادر في يناير".

وقدم زياش مهاجم أياكس أمستردام الهولندي السابق موسما أول مقنعا للغاية مع غلطة سراي، وشارك بشكل فعال في الفوز بلقب البطولة التركية برصيد 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 18 مباراة.

ولكن بعد ذلك بدا أن الدولي المغربي لم يعد يتحمل البقاء في النادي، خاصة بعد تدهور علاقاته مع المدرب أوكان بوروك، الذي جعله يلعب بشكل أقل.

ولم يتردد زياش (31 عاما) في مهاجمة المدرب علنًا وقال: "لا، لم أر قط مثل هذا المدرب ذي المستوى الضعيف. أنا لا أهتم".

وعندما سُئل عن فرص النادي في الفوز بالبطولة، رد زياش: "لا أهتم حقًا.. دعهم يتركونني وحدي، مهما حدث. أنا بالفعل نادم على مجيئي إلى هنا".

وينتهي عقد زياش مع غلطة سراي في يونيو/حزيران 2025، وذكرت وسائل إعلام تركية أن ستاد رين الفرنسي هو أحد الخيارات الممكنة لضم اللاعب المغربي الدولي.

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كما أبدا أوليمبياكوس اليوناني، وبنفيكا البرتغالي اهتمامهما بضم المغربي على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني المقبل.