حلول فليك مدرب برشلونة بدون لامين جمال

لن يتمكن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة من الاعتماد على الموهبة لامين جمال في مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض جناح برشلونة البالغ من العمر 17 عاما لإصابة في كاحله، ويتوقع أن يغيب بين 3 و4 أسابيع، وربما سيكون جاهزا لخوض نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بلباو في السعودية يوم 8 يناير/كانون الثاني 2025.

وهي المرة الثانية التي يصاب فيها جمال في الكاحل هذا الموسم، بعد الأولى مطلع الشهر الماضي في المباراة ضد النجم الأحمر الصربي (5-2) حيث غاب لمدة أسبوعين.

وخاض جمال 20 مباراة مع النادي الكتالوني في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف مع 11 تمريرة حاسمة حيث هو ثالث لاعب يقدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

ولن يعتمد فليك على جمال في التشكيلة الأساسية للمباراة السادسة هذا الموسم، على الرغم من أنه استخدمه سابقا في 3 مباريات كبديل.

ضد أوساسونا، شارك جمال بديلا بعد أن فضل فليك إراحة اللاعبين الأساسيين وأشرك فيران توريس وبابلو توري في خط الوسط وورافينا على اليمين وباو فيكتور على اليسار. لم تسر الأمور بشكل جيد في تلك المواجهة وخسرها البارسا 2-4.

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غاب جمال أيضا في 3 مباريات متتالية أمام ريال سوسيداد وسيلتا فيغو في الليغا وبريست الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، فاعتمد فليك على الثنائي فيرمين ورافينيا ثم الثلاثي رافينيا وأولمو وفيرمين.

وقبل المباراة ضد لاس بالماس، اختار المدرب الألماني إشراك جمال في الشوط الثاني. لعب رافينيا على الجهة اليمنى، وفيرمين على اليسار، لكن في النهاية إنقاذ الفريق للهزيمة 1-2.

رافينيا هو الحل

وفي ظل غياب جمال، سيعتمد فليك على البرازيلي رافينيا في مركز الجناح الأيمن، في حين سيشرك فيرمين على اليسار مع وجود غافي في خط الوسط، خلف بيدري وكاسادو بينما يتكون خط الدفاع المعتاد من كوندي، وكوبارسي، وإنييغو، وبالدي.

وبعد بداية رائعة للموسم، والتي شهدت فوز برشلونة 14 مرة في أول 16 مباراة بجميع المسابقات، ضل الفريق طريقه محليا بعد خسارته 1-صفر على أرضه أمام ليغانيس صاحب المركز 15 -يوم الأحد الماضي- مما تركه بانتصار واحد في آخر 6 مباريات بالدوري.

لكن برشلونة لا يزال يتصدر الدوري برصيد 38 نقطة متساويا في النقاط مع أتلتيكو وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد في المركز الثالث. وتتبقى لفريقي العاصمة مباراة مؤجلة.

وقال فليك للصحفيين الجمعة: "أستطيع أن أشعر أن المدينة والجماهير تعرف شكل الفريق. لقد فقدنا 5 لاعبين مهمين. (لاعب الوسط المهاجم) داني أولمو و(المهاجم) باو فيكتور هما اللاعبان (الجديدان). لقد تحسن الفريق وأصبح في كامل تركيزه.

وأوضح: "لسنا سعداء بوضع (الفريق)، لكننا سنقاتل حتى نهاية الموسم. نريد أن نفوز بالألقاب، لكننا نعرف أن الأمر لن يكون سهلا. لكن نريد أن نفوز، وهذا ما نريد تحقيقه السبت".