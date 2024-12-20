بينهم مايك تايسون.. نجوم ملاكمة يتوقعون الفائز بين فيوري وأوسيك

لم يتبق سوى يومين فقط على نزال العودة المرتقب على اللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل بين الملاكمين الأوكراني أولكساندر أوسيك وتايسون فيوري.

ومن المقرر أن يقام النزال الكبير بين الملاكمين العملاقين يوم السبت 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

في مايو/أيار الماضي، فاز أوسيك على فيوري بقرار منقسم بواقع 115-112 لصالح أوسيك، و114-113 لصالح فيوري، و114-113 لصالح أوسيك.

ووعد البريطاني فيوري بعدم ترك النتيجة في أيدي الحكام هذه المرة وأصر على أنه سيدخل في "وضع التدمير" في تلك الليلة.

وقال فيوري "لقد كنت رجلا سيئًا طوال حياتي، وما زلت كذلك اليوم، وأنا في الأربعين من عمري تقريبًا، سأذهب إلى هناك وأنا في وضع التدمير. في المرة الأخيرة، ذهبت لملاكمته، كنت حذرًا".

وأضاف "هذه المرة لن أسعى للحصول على نقاط. سأقوم بضربه وأهزمه بالضربة القاضية".

وفي انتظار هذه المواجهة النارية، تزايدت التوقعات حول هوية الفائز حيث يعتقد بعض نجوم السابقين في الفن النبيل أن فيوري لديه القدرة على إسقاط أوسيك، بينما يرى آخرون أن الأمر ستكون نهايته مشابهة للنزال الأول بحسب ما صرحوا به لموقع "تاك سبورت".

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البريطاني لينوكس لويس

قال لينوكس لويس: "إن الأمر يتلخص في من هو الأفضل في الملاكمة، ومن هو الأذكى في الحلبة. لا أعتقد أن تايسون فيوري كان ذكيًا في القتال الأول".

وأضاف: "أعتقد أنه سمح لأولكسندر أوسيك بتسجيل الكثير من النقاط.. أوسيك خصم صعب. إنه يتحرك طوال الوقت، ويسدد اللكمات دائمًا، ومستواه رائع، ومن الصعب التغلب عليه".

البريطاني ديوك ماكنزي

توقع ماكنزي الملاكم السابق في فئتي الذبابة والديك فوز أوسيك بالمباراة الثانية، وقال:"لا أستطيع أن أتخيل كيف سيتمكن تايسون فيوري من هزيمة أوسيك. لن يتمكن من إقصاء أوسيك بالضربة القاضية".

البريطاني أنطوني جوشوا

وقال أنطوني جوشوا لوكالة كوينزبيري بروموشنز: "أعتقد أنها ستكون معركة صعبة في البداية وبعد ذلك أشعر أن أوسيك سيتفوق على فيوري مرة أخرى.

"إنه ملاكم من الطراز الرفيع وأشعر أن أوسيك هو أحد أفضل الملاكمين في هذه الفئة. ولهذا السبب أعتقد أنه سيفوز".

الأميركي مايك تايسون

أكد الأسطورة الأميركية مايك تايسون لصحيفة ديلي ميل: "أوسيك هو أفضل ملاكم للوزن الثقيل في العالم في الوقت الحالي. لكنني أتوقع أن يهزمه فيوري".

وتابع: "لماذا؟ لأنني من المعجبين به. ولأن والده هو الذي أعطاه اسمي. لن أتخلى عنه الآن".

دانييل دوبوا

ولم يتردد دانييل دوبوا في دعمه لتايسون فيوري: "ما زلت أدعم فيوري [للفوز]. وآمل أن يحقق ذلك.. يجب على فيوري أن ينقض عليه منذ البداية".

وأضاف "فيوري ملاكم ماهر أيضا، لكن ستكون مباراة رائعة وسأكون هناك لأدعو الفائز للقتال".

البريطاني أمير خان

وقال أمير خان لموقع بوكس ​​نيشن: "كانت معركة جيدة. أعتقد أن فيوري هذه المرة يعرف الأخطاء التي ارتكبها في المعركة الأولى".

وأوضح "يعلم فيوري أنه لا يستطيع الوقوف أمام أوسيك القوي، عليه أن يتحرك دائما ويهاجم وربما يتمكن من إيقاف أوسيك مع مرور الجولات".

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سجل الملاكم أوليكساندر أوسيك

الجنسية: أوكرانية

العمر: 37

الطول: متر و91 سنتيمترا

مجموع النزالات : 22

السجل: 22-0 (14 بالضربة القاضية)

سجل الملاكم تايسون فيوري