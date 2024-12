بتصويت الجماهير.. محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2024

اختارت الجماهير الإنجليزية الجمعة خلال استفتاء أجرته صحيفة ميرور المحلية الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2024، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته مع الريدز.

وقالت الصحيفة "كان المهاجم النجم محمد صلاح مرة أخرى أحد أبرز اللاعبين، ليس فقط لليفربول ولكن أيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز ككل على مدار الأشهر الـ12 الماضية".

وتابعت "في سن 32 عاما ومع مستقبله غير المؤكد لا يُظهر أي علامات على التباطؤ، وبدلا من ذلك يزيد استغلاله المذهل للأهداف.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح فاز في الاستفتاء أيضا عامي 2020 و2021، وسيسعى إلى مواصلة مستواه حتى عام 2025، وربما يقود ليفربول إلى المزيد من الألقاب بعد بدايته الرائعة للموسم.

وواصلت "كان أداء الملك المصري الممتاز في عام 2024 كافيا له للفوز بالجائزة بعد منافسة قوية من المهاجم الرائع كول بالمر من تشلسي الذي جاء في المركز الثاني، وأنتوني جوردون من نيوكاسل في المركز الثالث".

🚨 We have a winner!

Mohamed Salah is your 2024 Fans' Footballer of the Year! 🇪🇬👑

Congratulations, @MoSalah! 🏆

Full results ⬇️https://t.co/V8YxbUOtf1 pic.twitter.com/wsJI09QRI1

— Mirror Football (@MirrorFootball) December 20, 2024