أسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس يصف فينيسيوس بأنه "نيمار الجديد"

حذر نجم كرة القدم الألمانية السابق لوثار ماتيوس النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد مما وصفه "بسلوكياته الخاطئة" واصفا إياه بأنه "نيمار الجديد".

وقاد فينيسيوس ريال مدريد للتتويج بكأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال" بعدما سجل هدفا وصنع آخر في مباراة الفوز على باتشوكا المكسيكي أمس على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وقبلها بيوم تُوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فينيسيوس جونيور يبصم على الهدف الثالث من علامة الجزاء #كأس_القارات_للأندية #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/0ui6Xpq8QX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2024

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وخلال مقابلة أجراها مع صحيفة "بيلد" الألمانية لم ينكر ماتيوس الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها فينيسيوس لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه يسير على خطى مواطنه نيمار.

وقال ماتيوس البالغ من العمر 63 عاما "في الحقيقة لدى فينيسيوس موهبة خارقة لكنه مثل نيمار، بالنسبة لي فإن فيني هو نيمار الجديد".

Lotar Mateus: Vinisijus je novi Nejmar, mora da popravi ponašanje https://t.co/4q8xLwZk6g — Danas (@OnlineDanas) December 18, 2024

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سلوكيات خاطئة

واعتاد فينيسيوس على استفزاز المنافسين ومشجعي الفرق الأخرى والاحتجاج على قرارات الحكام، مما جعله عرضة لصيحات الاستهجان في الكثير من الملاعب.

وعن ذلك قال ماتيوس "إنه يستفز المشاهدين على المدرجات ويدخل في جدال جانبي مع اللاعبين المنافسين ويستفزهم بكلماته، أرى أنه يسير في الطريق الخاطئ.

وأتم الألماني "فينيسيوس يملك كل شيء في كرة القدم الموهبة والسرعة والتسديد القوي، كل شيء على مستوى عالمي، لكن مشكلته أن نيمار هو قدوته الخاطئة".

وكان فينيسيوس قد بعث برسالة قوية إلى منتقديه بعد فوزه الثلاثاء بجائزة الأفضل المقدمة من فيفا، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وأهم ما جاء في هذه الرسالة "حان الوقت لأقول نعم أنا أفضل لاعب في العالم، لقد قاتلت بقوة من أجل ذلك، لقد حاولوا التقليل من شأني والآن لن يخبرني أحد من الذي يجب أن أقاتل من أجله وكيف يجب أن أتصرف".

ويُعد ماتيوس من النجوم السابقين في كرة القدم الألمانية حيث سبق له التتويج مع منتخب بلاده بكأس أوروبا (يورو 1980) وكأس العالم 1990 إلى جانب العديد من الألقاب مع الأندية التي دافع عن ألوانها، وعلى الصعيد الفردي فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1990 وجائزة الأفضل "ذا بيست" عام 1991.

وتصف صحيفة "ماركا" الإسبانية ماتيوس بأنه من "مناهضي" فريق ريال مدريد كما ذهبت إلى أبعد من ذلك بقولها "إنه اكتسب شهرته في السنوات الأخيرة بسبب انتقاداته العلنية للفريق الملكي".