قائد مانشستر سيتي يكشف عن "المفتاح" ليقلب فريقه الطاولة

قال روبن دياز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إن عقلية فريقه والخبرة التي اكتسبها ستكونان المفتاح لقلب أحوال الفريق سريعا والعودة إلى الانتصارات.

وجاء هذا خلال تصريحات أحد قادة الفريق التي نشرها الموقع الرسمي للنادي في أعقاب الخسارة بهدفين نظيفين أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد، لتمتد سلسلة فشل الفريق في تحقيق أي انتصار إلى سبع مباريات.

وكانت هذه أول مباراة لدياز بعد غياب عن الملاعب لأكثر من شهر بسبب الإصابة. وقال دياز إنه "من الواضح أنها ليست الفترة الأسهل لكننا خلقنا لهذا، كانت مباراة صعبة اليوم".

وأضاف "رأيت الكثير من الشخصية خلال مباراة ليفربول، وهذا شيء يمنحني شعورا جيدا فيما هو قادم". وأردف أن "الفوز هو كل شيء، في أوقات كهذه يتعلق الأمر كله بالعقلية والاستمرار في المضي قدما والدفع والتفكير في مباراة واحدة في كل مرة".

وأوضح أننا "نفكر حاليا في مواجهة نوتنغهام فورست، ونريد الفوز، وهذه هي الطريقة الصحيحة، لقد رأيت اليوم أشياء صغيرة ستساعدنا على المضي قدما".

وأوضح "هذا مجرد جزء من إرثنا، لقد فزنا كثيرا وما زلنا حيث نحن، وهذا يحدث والأمر يتعلق أكثر بالبناء ولن تتوقف هذه اللحظات الصعبة أبدا عن القدوم في كرة القدم".

وختم بأن "كرة القدم هي المثال المثالي للحياة، في بعض الأحيان تبدو الحياة سهلة لكنها تلطم وجهك، لهذا السبب نفوز مرارا وتكرارا، لقد تمكنا من أن نكون متعددي المهارات والتكيف والاستمرار في المضي قدما، هذا ما نحتاج إلى العودة إليه".

وشدد على أنه "سنرى أين سنكون في نهاية الموسم. ولكن التركيز منصب حاليا على مباراة نوتنغهام فورست فقط".

إعلان

ويلتقي مانشستر سيتي مع فريق نوتنغهام فورست بعد غد الأربعاء في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.