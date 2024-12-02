بالفيديو.. مقتل العشرات عقب اشتباكات بين الجماهير في مباراة لكرة قدم بغينيا

قال رئيس الوزراء الغيني مامادو أوري باه، اليوم الاثنين، إن عددا من الأشخاص قُتلوا في تدافع جماهيري عقب اشتباكات بين المشجعين في مباراة لكرة القدم بمدينة نزيريكوري في جنوب شرق البلاد، أمس الأحد، في حين أشارت إحدى جماعات المعارضة إلى تقارير عن مقتل العشرات.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على الإنترنت عشرات الضحايا وهم مصطفون على الأرض، والعديد منهم من الأطفال.

وفي أحد المقاطع، أمكن إحصاء أكثر من 12 جثة، ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة المقاطع أو تأكيد عدد القتلى في ظل تقارير محلية بأن العدد مرشح للزيادة.

وأظهرت الصور غير المؤكدة أيضا بعض الجماهير تتسلق جدران الملعب.

وقال باه في بيان "إن الحكومة تدين الحوادث التي شابت مباراة كرة القدم بين فريقي لوبا ونزيريكور في نزيريكوري، (ثاني أكبر مدن غينيا)، وخلال التدافع سقط بعض الضحايا".

وقال إن السلطات المحلية تعمل على استعادة النظام.

وقالت جماعة معارضة إن العشرات قد قتلوا خلال التدافع، وإن العدد النهائي للضحايا لم يتحدد بعد.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحادث وقع إثر التدافع العشوائي الذي أعقبه رشق بالحجارة ومشاجرات عنيفة من قبل المشجعين وحالة فوضى في الملعب، مما دفع الأجهزة الأمنية لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير الغاضبة بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل.

وقال موقع غينيا بانوراما المحلي "تصاعد العنف سريعا وانتشرت مشاهد الذعر في الملعب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع".

وقال التحالف الوطني للتغيير والديمقراطية المعارض إن السلطات تتحمل "مسؤولية كبيرة عن هذه الأحداث الخطيرة".

وكانت المباراة نهائي بطولة أقيمت تكريما للزعيم العسكري مامادي دومبويا.