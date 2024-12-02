آخر التطورات الصحية لبوف لاعب فيورنتينا بعد سقوطه على أرض الملعب

استقرت حالة إدواردو بوف لاعب وسط فيورنتينا، الذي يرقد في غرفة العناية المركزة بعد سقوطه على أرض الملعب خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد.

وتوقفت المباراة بعد سقوط بوف (22 عاما) على الأرض في منتصف الشوط الأول، والتف حوله لاعبو الفريقين قبل نقله إلى سيارة الإسعاف، وقرر الحكم إنهاء المباراة بعد التشاور مع الجانبين.

وقال نادي فيورنتينا في بيان "يعلن نادي فيورنتينا ومستشفى كاريدجي الجامعي أن إدواردو بوف، الذي بدأ علاجه على أرض الملعب بعد فقدانه الوعي خلال مباراة إنتر ميلان، يخضع حاليا للتخدير ويعالج في العناية المركزة".

وأشار البيان المشترك إلى أن اللاعب وصل إلى قسم الطوارئ في حالة مستقرة من حيث الديناميكية الدموية، مضيفا أن الفحوص القلبية والعصبية الأولية استبعدت وجود ضرر حاد في الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي، والقلب.

وأضاف أنه سيعاد تقييم حالة بوف لاعب وسط فيورنيتنا خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية بأن ابن الـ22 عاما، المعار هذا الموسم من روما، انهار وسقط أرضا خلال انحنائه لانتزاع حذائه لكنه استعاد وعيه في مستشفى كاريدجي القريب من ملعب "أرتيميو فرانكي".

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وأعادت هذه الحادثة إلى أذهان جمهور فيورنتينا والنادي ما حصل عام 2018، حين توفي قائد الفريق دافيدي أستوري عن 31 عاما في غرفة فندقه عشية مباراة على أرض أودينيزي في الدوري.

وكان متوقعا أن تؤجل المباراة إلى موعد آخر في ظل الوضع المعنوي للاعبي فيورنتينا القادم من 10 انتصارات متتالية في كافة المسابقات، بينها 7 في الدوري للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد أولى عام 1960 (8 تواليا في حينها).