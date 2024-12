لماذا يتجاهل أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إندريك؟

يثير وضع البرازيلي إندريك مع فريقه ريال مدريد الكثير من التساؤلات حول عدم الاستعانة به في كثير من المباريات أو منحه دقائق قليلة منذ وصوله إلى الفريق الملكي في الصيف الماضي.

وأبقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على إندريك على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي فاز بها الميرنغي أمس على ضيفه خيتافي 2-0 ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، خاصة أنه لعب مباراتين فقط من آخر 6 بالليغا.

🗣 Ancelotti: "Endrick? I didn't want to change things 2 minutes before the end because Mbappé was being very dangerous and Brahim and Arda were helping in defense." pic.twitter.com/O3RwjJuFpJ

— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 1, 2024