موعد مباراة الوصل ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الوصل الإماراتي ضد ضيفه الريان القطري ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم والقنوات الناقلة للمواجهة.

وتقام المباراة اليوم الاثنين على ملعب "زعبيل بنادي الوصل" في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

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وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والثامنة مساء (20:00) بتوقيت دبي.

القنوات الناقلة

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

SSC EXTRA 2 HD (قنوات الشركة السعودية الرياضية)

Abu Dhabi Sports Asia1 (قنوات أبو ظبي الرياضية)

beIN Sports AFC HD (قنوات بي إن سبورتس)

Alkass Nine HD9 (قنوات الكأس الرياضية)

ويتطلع الوصل للتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه عندما يستضيف الريان القطري في دبي.

ويحتل بطل الدوري الإماراتي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الموحدة برصيد 10 نقاط مقابل 4 للريان السادس حصدها من آخر مباراتين بالفوز على باختاكور الأوزبكستاني 1-0 والتعادل مع بيرسبوليس الإيراني 1-1.

وقال الصربي ميلوش ميلوييفتش مدرب الوصل بعد الفوز على الشرطة العراقي 3-1 في كربلاء في الجولة الماضية "إذا قدمنا نفس الأداء في لقاء الريان فإن ذلك كفيل بتأهلنا إلى الدور المقبل".

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وتابع "حصلنا على 3 نقاط مهمة خارج أرضنا أمام منافس قوي، والآن علينا الفوز في أرضنا".