شاهد.. الشرطة العراقي يهدر ضربة جزاء والفوز على بيروزي بأبطال آسيا

سجّل بيروزي الإيراني هدفين في الرمق الأخير، ليعدل تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على ضيفه الشرطة العراقي، الذي أهدر ركلة جزاء، ليحرم الفريق الإيراني منافسه من تحقيق انتصاره الأول في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الاثنين.

وكان مهند علي سجل هدف الشرطة بشكل رائع في الشوط الأول، وتماسك الفريق العراقي أمام مضيفه حتى الدقيقة 89 حين سجل أوستون أورونوف التعادل في مباراة الجولة السادسة، قبل أن يحسم زميله جيورجي جفيليسياني النتيجة للفريق الإيراني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم ينجح الشرطة في تجاوز الأخطاء السابقة، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز 11 وقبل الأخير، بعدما كان قد خسر مباراته الماضية بالمجموعة 1 – 3 أمام الوصل الإماراتي.

ويحتل بيروزي المركز السادس بست نقاط.

وتتأهل أفضل 8 أندية من منطقة الغرب و8 من الشرق إلى دور الستة عشر المقرر في مارس/آذار 2025، على أن تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين.

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بدأ الشرطة المباراة بقوة ليفرض سيطرته على مجريات اللعب، وجاءت أولى الفرص بواسطة مهند علي، الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس في الدقيقة 12.

لكن علي نجح في استغلال خطأ دفاعي في إبعاد الكرة ليسددها بطريقة مميزة من فوق الحارس، ويفتتح التسجيل في الدقيقة 19.

وسعى الشرطة لتعزيز تقدمه في الشوط الثاني، في حين بدأ بيروزي في تنظيم صفوفه أكثر من أجل التعديل، وكاد لاعبه جفيليسياني أن يهز الشباك حين سدد كرة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس أحمد باسل في الدقيقة 66.

وسجل عيسى ألكاسير هدفا للفريق الإيراني ألغاه الحكم بسبب التسلل في الدقيقة 76، قبل أن يدرك البديل أورونوف التعادل لبيروزي في الدقيقة 89 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الزاوية اليمنى.

واشتعل اللقاء حين احتسب الحكم ركلة جزاء للشرطة نتيجة لمس محمد خودابانديلو للكرة بيده داخل المنطقة، ولم ينجح البديل محمود المواس في ترجمتها إلى هدف بعد أن اصطدمت الكرة في القائم الأيمن خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقبل صفارة النهاية احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى لكن هذه المرة لصالح بيروزي بسبب لمسة يد في المنطقة نجح في تنفيذها جفيليسياني ليقود فريقه إلى انتصار ثمين.