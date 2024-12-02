موعد مباراة النصر السعودي ضد السد القطري بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر السعودي ضد السد القطري في الجولة السادسة لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك في الرياض، وتنطلق في الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت الدوحة والرياض وبغداد، الثامنة مساء 20:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد

beIN Sports AFC 1 HD (تعليق علي سعيد الكعبي)

SSC 1 HD (تعليق عبد الله الحربي)

Alkass Nine HD (تعليق خليل البلوشي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

لعب الفريقان 10 مواجهات سابقة انتهت 4 مباريات بفوز النصر، و2 بفوز السد، و4 مباريات بالتعادل.

والتقى النصر بالفرق القطرية في 18 مباراة كسب 8 منها، وتعادل 5 مرات، وخسر في 5 مباريات.

وستكون هذه ثالث مواجهة يخوضها الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الفرق القطرية، إذ سبق أن التقى الدحيل وسجل أمامه هدفين، وهو ما فعله في الجولة الماضية أمام الغرافة.

وتحتل الفرق السعودية المراكز الثلاثة الأولى بالمجموعة، حيث يتصدر الأهلي بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، يليه الهلال (13 نقطة)، ثم النصر بفارق الأهداف.