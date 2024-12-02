موعد مباراة الهلال ضد الغرافة في أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يأمل الهلال السعودي -الذي تأهل لدور الـ16- استعادة نغمة الانتصارات الآسيوية عندما يستضيف الغرافة القطري في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتعثر "الزعيم" في الجولة الماضية بتعادله مع مضيفه السد 1-1، ما أفقده الصدارة لصالح مواطنه الأهلي.

في المقابل، لا بديل أمام الغرافة سوى الحصول على النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على حظوظه في مواصلة مشواره بالمسابقة، حيث يتواجد في المركز الثامن -آخر مراكز التأهل- برصيد 4 نقاط بفارق نقطة وحيدة أمام صاحب المركز التاسع.

موعد مباراة الهلال والغرافة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة غدا الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول على ملعب "المملكة آرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

والبث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناة التالية:

beIN Sports AFC HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتواجه الفريقان سابقا 9 مرات، حيث فاز الهلال 6 منها مقابل فوز للغرافة، بينما تعادلا في مناسبتين.